Andrea Nahles zur ersten SPD-Vorsitzenden gewählt - Simone Lange unterliegt

Andrea Nahles ist neue Vorsitzende der SPD. Ein Sonderparteitag wählte die 47-Jährige am Sonntag in Wiesbaden mit einer Zustimmung von 66,35 Prozent zur ersten Frau an der Spitze in der knapp 155-jährigen Parteigeschichte.



Die Bundestagsfraktionschefin setzte sich in einer Abstimmung gegen Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange durch.



Die SPD-Politikerin Simone Lange hatte in ihrer Bewerbungsrede für den Parteivorsitz Hartz IV kritisiert und erneut eine Entschuldigung bei Betroffenen angekündigt. Die in der SPD emotionale geführte Debatte über die Agenda-Politik von Ex-Kanzler Gerhard Schröder sei keine "Vergangenheitsdebatte", denn Hartz IV sei für Millionen Menschen Alltag, sagte die Oberbürgermeisterin von Flensburg, die am Sonntag in Wiesbaden gegen die Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Andrea Nahles, antrat.



Die SPD habe in Kauf genommen, dass heute Menschen arm seien, obwohl sie Arbeit hätten. "Und dafür möchte ich mich bei den Menschen, die es betrifft, entschuldigen." Lange galt schon im Vorfeld als chancenlos gegen Nahles. "Mich zu wählen, beutet Mut", sagte sie. "Ich bin heute die Richtige für echte Erneuerung der Sozialdemokratie."



Nahles hatte zuvor auf dem Parteitag eine klarere Haltung der SPD in Fragen der inneren Sicherheit in Deutschland gefordert. Die Partei solle diese Fragen "offensiv und selbstbewusst" angehen, sagte die Bundestagsfraktionschefin und Kandidatin für den SPD-Vorsitz am Sonntag in Wiesbaden beim SPD-Parteitag. "Wir müssen ohne jedes Ressentiment und frei von Angst, in irgendeine Ecke gestellt zu werden, die Probleme ansprechen, die in unserem Land existent sind." Die Demokratie nehme Schaden, wenn man nicht auf die Einhaltung der Regeln poche, "und zwar ohne Ausnahme gegenüber allen".



Von der AfD "und anderen Hetzern" unterscheide die SPD, dass sie dies "frei von Ressentiments" tun, sagte Nahles. Die Rechtspopulisten trieben "einen Keil in die Köpfe der Herzen und Menschen".