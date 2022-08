Die Andernacher Kulturnacht findet wieder statt und feiert 20-jähriges Jubiläum

In der über 2000 Jahre alten Stadt Andernach hat sich in den letzten zwei Dekaden die Veranstaltung "Andernacher Kulturnacht" etabliert. Das beliebte Festival in der historischen Innenstadt bietet am Samstag (03. September 2022) von 18.00 bis 24.00 Uhr ein vielfältiges Angebot für Kulturbegeisterte.

Jubiläumsjahr der "Andernacher Kulturnacht": Silent-Disco, Theater und Poetry-Slam

Bei der diesjährigen Festivität wird wieder vielen Plätzen und Orten der sogenannten Bäckerjungen mit Musik und Kultur Leben eingehaucht. In den kleinen Gassen der Stadt, aber auch auf den vielen Bühnen gibt es in ganz Andernach viel zu entdecken: Kleinkunst, Poetry-Slam und Live-Musik.

Im Innenhof des Stadtmuseums können Geschichts- und Kulturfans bei der Sonderausstellung "Andernacher Ansichten - Einst und Jetzt" in die historische Wirklichkeit des linksrheinischen Städtchens eintauchen. Für Theaterbegeisterte finden im Keller des Theaters mehrere Vorstellungen statt.

Ein ganz besonderes Highlight wird die Silent-Disco sein: Über funkgesteuerte Kopfhörer ist es möglich, eine Party mit vielen Menschen und Musik zu gestalten, ohne dass davon Anwohner*innen gestört werden. Auf zwei Kanälen können sich die Besucher*innen zwischen Musik aus den 1980er und 1990er Jahren sowie Elektro entscheiden.

Bei dem Kulturfestival wird für Groß und Klein etwas geboten

Auf die jüngeren Gäste der Veranstaltung wartet beispielsweise die Attraktion "Funny Bones - Mister Kasimir" mit einer Clown-Vorstellung. Musikfans können sich auf eine bunte Mischung an Genres freuen: Von Jazz, Pop, Punk-Rock, Klassik und New Wave ist alles dabei. Der Poetry-Slam entführt Poesie-Liebhaber*innen in fiktive Welten.

Aber auch kulinarisch kann die "Andernacher Kulturnacht" überzeugen. Ergänzend zum großen Weinangebot kannst du dir Cocktails holen, durch die Straßen schlendern und das abwechslungsreiche Programm genießen. Der Eintritt ist frei.