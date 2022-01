Der Deutsche Wetterdienst warnt am Sonntag (16. Januar 2022) vor Glätte. Autofahrten sollen vermieden werden, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Im Straßenverkehr kann es in folgenden Regionen aufgrund von Glatteis zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Lichtenfels

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Kronach

Kreis Rhön-Grabfeld

Die kommende Woche soll es in Franken recht ungemütlich werden. Arktische Luft aus Grönland (derzeit -30 Grad) zieht über Europa und bringt Frost und Schnee auch nach Franken.

