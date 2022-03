Deutschland vor 11 Minuten

Einkaufen

Massive Preiserhöhung im Supermarkt: Diese Alltagsprodukte sind jetzt viel teurer

Beim Einkaufen in Supermärkten und Discountern müssen die Menschen in Deutschland bereits jetzt tiefer in die Tasche greifen. Die Preise haben stark angezogen - und ein Ende der Teuerungen ist nicht absehbar: Expert*innen rechnen sogar mit weiter Preiserhöhungen und einer stark steigenden Inflation.