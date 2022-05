Hierzulande ist Sonnenblumenöl sehr beliebt. Und das mit gutem Grund: Das Öl kann für fast alles beim Braten oder Frittieren benutzt werden und ist normalerweise auch sehr günstig.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat sich das Blatt jedoch gewendet: Sonnenblumenöl wurde quasi über Nacht zum flüssigen Gold. In den Regalen der meisten Supermärkte sucht man vergeblich nach dem Öl-Allrounder oder bekommt einen Herzinfarkt über die horrenden Preise, die dafür verlangt werden. Einige Verbraucher haben eine überraschende Entdeckung gemacht: In Ländern wie Tschechien, der Schweiz, Kroatien, Dänemark und vielen mehr ist hingegen kein Öl-Mangel in Sicht. "Wir werden verarscht", hält ein Verbraucher fest.

Mangelware Sonnenblumenöl: In Schweden ist deutsches Öl sogar im Angebot

Den absurdesten Fund teilten gleich mehrere User auf Twitter. Im schwedischen Warenhaus Öob war vergangene Woche Sonnenblumenöl im Sonderangebot. Der Clou daran: das Öl der Marke "Brölio“ stammt dem Etikett zufolge aus Deutschland.

Und tatsächlich kommt die Herstellerfirma namens "Brökelmann + Co – Oelmühle GmbH + Co“ aus Hamm in der Nähe von Dortmund. Verständlicherweise ist die Aufregung jetzt riesengroß. Viele fragen sich, warum es in Schweden deutsches Sonnenblumenöl en masse zu kaufen gibt, während in den deutschen Regalen gähnende Leere herrscht.

Ein Nutzer formuliert seine Meinung ganz unverblümt: "Wir werden verarscht.“ Ein Nutzer entgegnet jedoch darauf: "Nicht wir werden verarscht, sondern ihr verarscht euch selbst. Bei mir reicht ein Liter Sonnenblumenöl ein Jahr. Das letzte Mal habe ich welches im Oktober letzten Jahres gekauft, also erwäge ich erst im Oktober wieder einen Liter zu kaufen. Alles andere ist dummes, egoistisches Verhalten."

