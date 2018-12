Aldi-Gewinnspiel: Betrug auf Facebook im Umlauf - was steckt dahinter?

Dreiste Betrugsmasche hinter Gewinnspiel - "ALDI SÜD" warnt Kunden:

Immer wieder machen Fake-Gewinnspiele in sozialen Medien wie Facebook die Runde. Hinter den gefälschten Gewinnspielen stecken meist Betrugsmaschen, die gutgläubige Nutzer zur Kasse bitten wollen. Neuestes Beispiel: Auf der Facebook-Seite mit den Namen "Aldi Club Deutschland" wurde zuletzt ein Gewinnspiel veröffentlicht, das den Nutzer tolle Preise versprochen hat. Jeder der den Beitrag schnell teilt oder kommentiert, wird etwas Tolles zugesagt. Demnach kan ein Kitchenaid Mixer gewonnen werden.

Gewinnspiel bei ALDI Süd: Das steckt dahinter

Hinter der Masche steckt meist immer das gleiche Ziel der Betrüger: an Nutzerdaten zu kommen! Die Facebook-Seite wurde erst kürzlich erstellt und hat nur das Ziel derartige Gewinnspiele in den Umlauf der sozialen Medien zu bringen. Per Klick auf einen Link landen Nutzer dabei auf Seiten, die schädliche Software enthalten.

"ALDI SÜD" hat mittlerweile Stellung bezogen: Der Discounter warnt seine Kunden vor diesem Fake-Gewinnspiel. "Liebe ALDI SÜD-Fans, aktuell befinden sich leider vermehrt gefälschte Gewinnspiele und Gutscheine, die den Namen ALDI tragen, im Umlauf. Bitte nehmt an diesen nicht teil und gebt auch keine persönlichen Informationen weiter. Wir stehen damit in keinerlei Zusammenhang."

Tausende Nutzer haben den Beitrag geteilt. Somit könnten die sensiblen Daten dieser Menschen in die falschen Hände geraten sein.

Checkliste: Daran erkenne ich ein Fake-Gewinnspiel

Es gibt gewisse Auffälligkeiten, die gefälschte Gewinnspiele vereinen. Wenn mehrere oder nahezu alle Punkte auftauchen, sind die Versprechungen meist heiße Luft:

Aufforderung den Beitrag zu liken oder zu teilen: Fordert der Facebook-Account die Nutzer offensichtlich dazu auf, auf das Gewinnspiel zu reagieren, ist es wahrscheinlich, dass die Versprechungen falsch sind.

Glaubwürdigkeit und Seriosität: Wird eine populäre Marke dargestellt und es befindet sich kein seriöser Verweis ("blauer Haken") auf die Glaubwürdigkeit dieser Marke daneben, ist es meist eine Fake-Seite.

Teilnahmebedingungen: Sind verschleierte beziehungsweise gar keine Teilnahmebedingungen vorhanden, ist das bereits verdächtig.

Impressum: Im Impressum sind die wichtigsten Kontaktdaten eines Unternehmens, wie eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse, angegeben. Meist führen diese Kontakte zum Kundenservice einer Firma. Fehlen diese Informationen, wirft das einen Verdacht auf.

Nicht genannte Sponsoren: Werden Gewinne versprochen, die von Sponsoren zur Verfügung gestellt werden, "die nicht genannt werden wollen", ist das meist ein Indikator für ein Fake-Gewinnspiel.

Dauer der Seite: Existiert die Facebook-Seite erst seit Kurzem ist dies ebenfalls verdächtig.

