Am 10. September 2020 werden in Deutschland die Sirenen heulen, da ein bundesweiter Probealarm stattfindet. Damit ereignet sich solch ein Alarm das erste Mal seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990. Laut Angaben des "Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe" ist Ziel der Aktion, die Menschen in Deutschland über zukünftige Notlagen-Warnungen zu informieren.

Konkret geht es dabei um Warnungen bezüglich Unwetter, Naturgefahren allgemein und Stromausfällen. Aber auch Beispiele wie radioaktive Strahlung werden durch die Behörden genannt. Diese Warnungen über Sirenenalarme hängen eng mit der seit geraumer Zeit aktiven Warn-App "Nina" zusammen. Der Probealarm werde in Zukunft jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September stattfindet, heißt es.

Katastrophen-Alarm in Deutschland: Was ist zu tun?

Das "Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe" gibt Tipps, was im Ernstfall einer Katastrophe zu tun ist. "Ist ein Notfall erst eingetreten, ist es für Vorsorgemaßnahmen meist zu spät. Wenn es brennt, müssen Sie sofort reagieren. Wenn Sie und Ihre Familie evakuiert werden müssen, können Sie nicht erst beginnen, Ihr Notgepäck zu packen. Wenn der Strom für Tage ausfällt, sollten Sie einen Notvorrat im Haus haben", so die Experten. Um welche Aspekte es konkret geht, erfahren Sie hier.

In der Corona-Krise haben die Behörden eine Notfall-Checkliste veröffentlicht: Diese Lebensmittel sollte man demnach zu Hause haben.