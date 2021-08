Berlin vor 8 Minuten

Update

Aktuelle Corona-Zahlen für Deutschland: Inzidenz, Ansteckungen und Todeszahlen

Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt weiter an. Wie das RKI am Freitagmorgen meldet, liegt der Wert heute über 70. Vor einer Woche befanden wir uns noch bei einer Inzidenz von 48,8. Auch die Todeszahlen wachsen erneut.