In 10 von 16 Bundesländern ist die 7-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in der vergangenen Woche angestiegen. Das geht aus dem aktuellen Wochenbericht des Robert Koch-Instituts vom Donnerstagabend (10.03.2022) hervor. Bundesweit sei die Inzidenz zwischen der vorletzten und der letzten Woche um zwei Prozent gestiegen.

Verantwortlich für den momentanen Anstieg der Covid-19-Fälle sei vermutlich die leichtere Übertragbarkeit des Omikron-Subtyps BA.2 und die Rücknahme kontaktreduzierender Maßnahmen. Am Freitag wollen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und RKI-Präsident Lothar Wieler die Lage erläutern.

Inzidenzen weiter hoch: Fränkischer Landkreis auf Platz 5

Das RKI hatte am Donnerstag eine Rekordzahl an Corona-Neuinfektionen gemeldet: Die Behörde hatte 262 752 Fälle binnen 24 Stunden und damit erstmals mehr als 250 000 verzeichnete Neuinfektionen an einem Tag registriert. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz war auf 1388,5 geklettert.

Der Landkreis Haßberge liegt derzeit auf Platz 5 der höchsten 7-Tage-Inzidenzen deutschlandweit. In Bayern liegt der Kreis sogar auf Platz 2, nur im Landkreis Regen ist die Inzidenz noch höher. Diese Landkreise sind in Deutschland die Spitzenreiter in Sachen Corona-Neuinfektionen (Stand 9.30 Uhr am 11.03.2022):

Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis: 3148,4

Landkreis Eichsfeld: 3076,5

Landkreis Regen: 2985,3

Landkreis Nordhausen: 2862,1

Landkreis Haßberge: 2828,8

Bayernweit sind diese Landkreise derzeit am stärksten von Corona-Infektionen betroffen:

Landkreis Regen: 2985,3

Landkreis Haßberge: 2828,8

Landkreis Rottal-Inn: 2740,6

Landkreis Garmisch-Patenkirchen: 2710,7

Landkreis Freyung-Grafenau: 2607,4

Zwei Landkreise in Franken unter den 5 niedrigsten 7-Tage-Inzidenzen in Bayern

Vor allem in Berlin sind die Zahlen im deutschlandweiten Überblick derzeit am niedrigsten. In Bayern liegt der Landkreis Schweinfurt auf Platz 3 der niedrigsten Corona-Neuinfektionen. In Bayern haben diese Landkreise aktuell die niedrigste 7-Tage-Inzidenz:

Stadtkreis Rosenheim: 341,2

Landkreis Rosenheim: 400

Landkreis Schweinfurt: 967,8

Landkreis Neustadt an der Aisch Bad Windsheim: 985,5

Landkreis Miesbach: 1084

Die 7-Tage-Inzidenz in ganz Bayern liegt laut Robert-Koch-Institut derzeit bei 1788,6. Der Anteil des leichter übertragbaren Omikron-Subtyps BA.2 an einer Stichprobe ist laut Wochenbericht bis Ende Februar auf 48 Prozent gestiegen. In der Woche zuvor hatte der Wert noch bei 38 Prozent gelegen.

