Impfgegner*innen stellen irre Behauptung auf

auf Affenpocken seien durch Corona-Impfstoff ausgelöst worden

seien durch ausgelöst worden Impfstoff enthalte neben Affenpockenviren auch tote Babys

Einmal mehr haben Impfgegner*innen einen wissenschaftlichen Fakt hergenommen, um ihn für eigene Zwecke zu nutzen. Dass ihre Behauptungen weder wahr noch wissenschaftlich fundiert sind, scheint ihnen egal zu sein. Wichtig ist nur, dass die Verschwörungstheorie schnell verbreitet und von möglichst vielen Gleichgesinnten geglaubt wird. In diesem Fall stellten Nutzer*innen der sozialen Medien einen völlig falschen Zusammenhang zwischen der Verbreitung des Affenpockenvirus und der Corona-Impfung her.

Affenvirus löst Affenpocken aus: Ist doch klar, oder?

Ihre Behauptung: Ein Affenvirus, welches im Astrazeneca-Impfstoff enthalten ist, sei für den Ausbruch der Affenpocken verantwortlich. Weil beides augenscheinlich mit Affen zu tun hat, schien das für viele Menschen eine logische Schlussfolgerung zu sein, berichtete Mimikama. In Wirklichkeit, ist das Humbug.

Es ist wahr, dass im Astrazeneca-Impfstoff genveränderte Schimpansen-Adenoviren enthalten sind. Sie können sich weder vermehren noch krank machen. Wissenschaftler*innen entschieden sich deshalb für diese Adenoviren, da sie dem menschlichen Körper schon bekannt sind. Man nennt sie auch Erkältungsviren. Sie stellen den Auslöser für eine Vielzahl von Beschweren dar, zu denen Erkrankungen der Atemwege, des Magen-Darm-Traktes oder der Hornhaut gehören. Einen Krankheitsverlauf, wie der bei einer Affenpocken-Infektion, können sie gar nicht herbeiführen.

Die Viruserkrankung Affenpocken wird also nicht, wie die Impfgegner*innen gerne glauben würden, durch Schimpansen-Adenoviren ausgelöst, sondern durch einen Orthopoxvirus. Der zweite Fehler in der Matrix ist: Affenpocken sind überhaupt keine Affen-Krankheit. Affen können sich zwar mit dem Virus infizieren, allerdings sind einige afrikanische Nagetierarten Hauptüberträger. Die Affenpocken erhielten ihren Namen nur deshalb, weil sie zuerst bei Affen beobachtet worden und das Virus erst später zu den Nagetieren zurückverfolgt wurde. Genaueres über Affenpocken, erfahrt ihr in diesem Bericht.

Schimpansen-Viren schön und gut: Aber warum erst jetzt?

Wenn du noch ein Argument brauchst, um den Wahrheitsgehalt dieser Verschwörungstheorie anzuzweifeln, dann lass dir diese Frage durch den Kopf gehen: Wieso sollten die Affenpocken erst jetzt ausbrechen, wo doch die ersten Menschen bereits im Frühjahr 2021 mit Astrazeneca geimpft wurden? Richtig, das ergibt keinen Sinn. Vor allem nicht, wenn man bedenkt, dass die Schimpansen-Adenoviren sich gar nicht so lange im Körper halten können.

Abgesehen von den falschen Schlussfolgerungen in Bezug auf die Affenpocken, mokieren sich die Impfgegner*innen auch über die "toten Babys", die im Impfstoff enthalten seien. In Wirklichkeit, sind gar keine toten Säuglinge in der Impfung enthalten. Wer hätte das gedacht? Auch diese Behauptung stellt sich als verdrehte Halbwahrheit heraus. Im Jahre 1972 wurden Nierenzellen von einem abgetriebenen Fötus geklont, der für die Wissenschaft freigegeben wurde. Diese Nierenzellen-Klone wurden für die Herstellung der Adenoviren benötigt und sind der Transparenz wegen auf dem Beipackzettel aufgelistet. Doch es kursieren noch mehr Mythen über die Impfstoffe.

Zusammenfassen kann man sagen, dass nichts an der Behauptung dran ist. Es wurde eine falsche Schlussfolgerung nach der nächsten gezogen und daraus entstand eine Theorie, die biologisch weder Hand noch Fuß hat. Auch wenn einzelne Teilaspekte, wie das Affenvirus im Impfstoff, einen Funken Wahrheit in sich tragen, so macht es die Behauptungen nicht wahrer.