Zum 1. August treten einige Gesetzesänderungen in Kraft. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung sieht beispielsweise höhere Förderungen für Auszubildende und Weiterbildungen vor. Aber auch Urlauber müssen sich an neue Regeln halten.

Was sich in Deutschland ab kommendem Monat ändert, erfahren Sie hier.

Corona-Regeln für Urlauber

August ist der Reisemonat schlechthin. In Bayern sind in diesem Monat die Sommerferien in vollem Gange. Für Reiserückkehrer sollen schnell, kostenlos und unkompliziert Corona-Tests möglich sein: "Alle Reiserückkehrer sollen sich binnen drei Tagen testen lassen können", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn kürzlich. Rückkehrer aus Risikogebieten sollen direkt am Flughafen getestet werden. Diese Tests sind vorerst freiwillig, jedoch könnte der Test für Heimkehrende aus Risikogebieten zur Pflicht werden. Entsprechende Überlegungen gibt es bereits.

Auch für Kreuzfahrten gelten neue Regeln wie Maskenpflicht und Hygienekonzepte, zudem sind Landgänge vorerst nicht erlaubt.

Wiederinkrafttreten des üblichen Arbeitsgesetzes

Wegen der Corona-Krise konnte die Arbeitszeit in einigen Berufen auf zwölf Stunden pro Tag verlängert und auch auf das Wochenende oder Feiertage gelegt werden. Diese Covid-19-Arbeitszeitverordnung wird für den August nicht verlängert. Das heißt, ab dem 01.08.2020 gilt wieder das übliche Arbeitsgesetz in Deutschland.

Missbrauchsfälle beim Kurzarbeitergeld häufen sich.

Azubis werden stärker gefördert

Die Beihilfe für Berufsausbildungen steigt von 716 auf 732 Euro im Monat. Damit sollen angehende Azubis wirtschaftliche Hürden überwinden können, die der Aufnahme einer betrieblichen Ausbildung entgegenstehen, heißt es in einem Statement der Bundesregierung.

Auch Weiterbildungen werden stärker gefördert

Das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) ist das Äquivalent zum BAföG in der beruflichen Bildung. Neu ist, dass der Förderanspruch auf jeder Fortbildungsstufe, zum Beispiel vom Gesellen zum Servicetechniker, vom Servicetechniker zum Meister und vom Meister zum Betriebswirt im Handwerk besteht. Davor wurde die Förderung nur für die gezielte Vorbereitung auf ein Fortbildungsziel geleistet.

Die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren werden vollständig, höchstens jedoch in Höhe von 15.000 Euro gefördert. Hierbei werden nicht mehr 40, sondern 50 Prozent als Zuschuss, der Rest als Darlehen gewährt. Auch Zuschüsse für die Kinderbetreuung sollen erhöht werden.