Austausch von alten Kaminöfen

Alle Kaminöfen aus den Baujahren 1984 bis 1995 müssen bis Ende 2020 ausgetauscht oder modernisiert werden. Grundlage für diese Entscheidung ist die hohe Feinstaubbelastung durch die Nutzung der alten Holzöfen. Die Emissionen aus der Holzfeuerung der Haushalte liegt in der Größenordnung der Emissionen aus dem gesamten Straßenverkehr, erklärt das Bundesumweltamt in einem Bericht zum Thema "Feinstaub aus Holzfeuerung". Die Feinstaubbelastung Deutschlands ist momentan etwa doppelt so hoch, wie von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlen. Dem Umweltbundesamt zufolge könne die richtige Nutzung von Holzöfen die Feinstaubmenge in der Luft sofort deutlich reduzieren. Zum jetzteigen Zeitpunkt gibt es rund elf Millionen Kaminöfen in Deutschland.

Lebensmitteleinkauf: Das ändert sich im neuen Jahr

Beim Lebensmitteleinkauf auf die Gesundheit zu achten, soll im kommenden Jahr einfacher werden. Nach den Plänen der Bundesregierung sollen Lebensmittelhersteller im Laufe des kommenden Jahres freiwillig ihre Produkte mit dem Nährwert-Logo Nutri-Score kennzeichnen können, der es den Verbrauchern erlaubt, "Dickmacher" auf den ersten Blick zu erkennen. Der Nutri-Score signalisiert auf einer fünfstufigen Skala - vom grünen A bis zum roten E - wie das Produkt ernährungsphysiologisch einzuordnen ist, wie dpa berichtet.

Erste Hersteller wie Iglo und Nestlé haben angekündigt, in Kürze Produkte mit Nutri-Score-Kennzeichnung in den Handel bringen zu wollen. Auch große deutsche Handelsketten wie Aldi, Lidl oder Rewe stehen mit ihren Eigenmarken in den Startlöchern. Der Verbraucherzentrale NRW geht die auf Freiwilligkeit beruhende deutsche Regelung aber nicht weit genug. Sie drängt auf ein einheitliches, europaweites Kennzeichnungssystem, das für alle Hersteller Pflicht ist.

Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets

Die Mehrwertsteuer auf Bahntickets im Fernverkehr soll zugunsten der Umwelt von 19 auf sieben Prozent gesenkt werden. Reisen im Nahverkehr hingegen werden bereits mit den ermäßigten sieben Prozent versteuert. Hygieneartikel wie Tampons und Damenbinden sollen ebenfalls günstiger werden. Produkte dieser Art sollen ebenfalls in Zukunft unter den ermäßigten Steuersatz für Güter des täglichen Bedarfs fallen.

Erhöhung von Bußgeldern im Straßenverkehr

Falschparker und Autofahrer, die keine Rettungsgasse bilden, werden ab dem kommenden Jahr härter bestraft. Am 06.11.2019 hat die Bundesregierung den neuen Bußgeldkatalog beschlossen. Wer Rettungskräfte beispielsweise nach einem Unfall auf der Autobahn nicht durchlässt, muss dann 320 statt bisher ab 200 Euro zahlen. Falschparker auf einem Geh- oder Radweg werden mit 100 Euro (aktuell zwischen 15 und 35 Euro) sanktioniert. Auch das bislang gestattete dreiminütige Halten auf einem Schutzstreifen soll dann nicht mehr zulässig sein. Den gesamten Bußgeldkatalog in tabellarischer Form gibt es auf bussgeldkatalog.org.

Auto-Führerschein künftig auch für kleine Motorräder

Mit dem Auto-Führerschein darf man künftig auch kleine Motorräder fahren - allerdings erst nach ausführlicher Schulung. Eine eigene Führerscheinprüfung ist nach der neuen, kurz vor Weihnachten vom Bundesrat durchgewunkenen Verordnung für Maschinen mit einem Hubraum bis 125 Kubikzentimeter und 15 PS nicht mehr nötig. Die Fahrer müssen aber mindestens 25 Jahre alt sein und seit fünf Jahren einen Führerschein der Klasse B haben. Dann erhalten sie nach neun Unterrichtseinheiten zu je 90 Minuten (vier Theorie und fünf Praxis) die Berechtigung, in Deutschland Leichtkrafträder der Klasse A1 zu fahren. Als die Pläne für die neue Regelung im vergangenen Sommer bekannt wurden, hatten sich Fachleute besorgt geäußert.

ADAC-Mitgliedschaft wird teurer

Schlechte Nachricht für ADAC-Mitglieder: Die Jahreszahlung für Basis-Mitglieder des Automobilclubs soll von 49 auf 54 Euro steigen.

Lottospielen wird teurer

Ab Herbst 2020 soll der Preis beim klassischen "6 aus 49" für ein Tippfeld auf 1,20 Euro steigen. Bislang kostete ein Feld für die Ziehungen am Samstag und Mittwoch 1 Euro. Für die Preissteigerung um 20 Prozent soll das Spiel aufgewertet werden. Außerdem: Der Jackpot soll nicht mehr nach der 13. Ziehung automatisch ausgeschüttet werden, sondern erst wenn die Grenze von 45 Millionen Euro erreicht ist. Die Laufzeit spielt dann keine Rolle mehr.

Mehr Steuern auf Flugtickets

Die Steuerabgabe pro Flugticket wird zum 1. April 2020 steigen. Die sogenannte Luftverkehrsteuer die Flüge im Inland und in EU-Staaten betrifft steigt um rund 5 Euro auf 13,03 Euro bei einem Ticket. Bei längeren Flügen, also bis zu 6000 Kilometer wird es eine Erhöhung um etwa 10 Euro auf 33,01 Euro geben. Alles was die 6000 Kilometer übersteigt schlägt mit einer Steuerlast von rund 60 Euro zu Buche. Das entspricht einer Erhöhung von rund 18 Euro. Es ist davon auszugehen, dass die Flugunternehmen die erhöhten Steuerbelastungen zum Teil an die Fluggäste weitergeben.

Landarztquote in Bayern

Mit dem neuen Jahr tritt das Gesetz zur Landarztquote in Kraft. Bis zu 5,8 Prozent aller Medizinstudienplätze in Bayern werden für Studenten reserviert, die später mindestens zehn Jahre lang als Hausarzt in einer Region arbeiten, die medizinisch unterversorgt oder von Unterversorgung bedroht ist. "Das sind rund 110 Studienplätze jährlich", machte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) laut Mitteilung vom Sonntag deutlich. "Es ist zu erwarten, dass viele dabei eine enge Bindung an ihren Arbeitsort aufbauen und auch nach den zehn Jahren dort bleiben werden." Die Quote biete zudem Leuten ohne Einserabitur die Chance eines Medizinstudiums. Hintergrund ist, dass gerade auf dem Land vielerorts Ärzte fehlen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Das erste Bewerbungsverfahren soll im Februar stattfinden, das erste Auswahlverfahren im Frühjahr/Sommer. Im Wintersemester 2020/2021 können die ersten Kandidaten ihr Studium an allen Medizinfakultäten in Bayern beginnen. Die Auswahlkriterien sind den Angaben nach das Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, eine Berufsausbildung in einem Gesundheitsberuf, die Dauer der Berufstätigkeit in diesem Beruf sowie die Art und Dauer einer geeigneten freiwilligen oder ehrenamtlichen Tätigkeit.

Digital-Radio kommt 2020

Das Digitalradio kommt: Ab dem 21. Dezember 2020 müssen Radios in Neuwagen den Empfang von DAB+ (Digital Audio Broadcasting) ermöglichen. Laut dpa haben Bundestag und Bundesrat das beschlossen. Bislang ist auch in vielen neuzugelassen Autos nur ein analoges UKW-Radio vorhanden. Erst knapp 7 Millionen Autos in Deutschland sind mit DAB+ ausgestattet.

2020 ist ein Schaltjahr

Keine Neuerung im eigentlichen Sinne, aber dennoch eine Veränderung zum Vorjahr: Das Jahr 2020 hat einen 29. Februar und damit einen Tag mehr als ein gewöhnliches Jahr. Wir sagen Ihnen warum wir das Schaltjahr brauchen und was es damit auf sich hat.

Alle geplanten Gesetzesänderungen und Neuregelungen für das kommende Jahr können Sie auf Bundesregierung.de nachlesen.