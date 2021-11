Änderung des Infektionsschutzgesetzes soll die epidemische Lage als Rechtsbasis für Corona-Maßnahmen abschaffen

Ausgangsbeschränkungen oder Schulschließungen sind damit rechtlich künftig nicht mehr möglich

Maßnahmen könnten dann bis maximal 15. Dezember in Kraft bleiben

SPD, Grüne und FDP wollen für mögliche Corona-Beschränkungen der Länder wie Ausgangsbeschränkungen rechtlich eine maximale Geltungsfrist bis Mitte Dezember setzten. Falls die Länder unter der bisherigen Rechtslage Maßnahmen beschließen, die künftig nicht mehr möglich wären, könnten diese bis maximal 15. Dezember in Kraft bleiben. Das beschloss der Hauptausschuss des Bundestags am Dienstagabend (16.11.2021) mehrheitlich, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) aus Fraktionskreisen erfuhr. Der Ausschuss segnete die geplanten Details der Änderungen des Infektionsschutzgesetzes ab.

Schulen, Geschäfte und Gaststätten bleiben offen

Die geplante Ampelkoalition will mit der Änderung des Gesetzes die epidemische Lage als Rechtsbasis für Corona-Maßnahmen abschaffen. Sie soll durch einen verkleinerten Katalog möglicher Länder-Maßnahmen ersetzt werden. Eine Aussetzung von Schulunterricht, Ausgangssperren und Schließungen von Läden und Gaststätten soll es dann nicht mehr geben können. Am Donnerstag sollen die Pläne im Bundestag beschlossen werden. Neu eingeführt werden soll das Prinzip 3G am Arbeitsplatz und im öffentlichen Nah- und Fernverkehr inklusive des Flugverkehres, also Zugang nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete.

Vorschaubild: © Oliver Berg/dpa