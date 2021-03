Mit einem einzelnen "Ä" hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) den erfolgreichsten Tweet seines Lebens gelandet - nun legte sein Thüringer Amtskollege Bodo Ramelow (Linke) nach.

"ÄÄÄÄ...", twitterte Ramelow in der Nacht auf Dienstag während der Bund-Länder-Verhandlungen über die kommenden Corona-Regeln. 279 der 280 möglichen Zeichen eines Tweets nutzte der Linken-Politiker für den Umlaut.

Ramelow-Tweet zu Bund-Länder-Beratungen sorgt für Verwirrung: Äääää-Tweet mit durchschlagendem Erfolg

Auch Ramelow bescherte das "Ä" trotz später Stunde auf Twitter einen durchschlagenden Erfolg: Noch in der ersten halben Stunde knackte Ramelow die 2000-Likes-Marke. Mehr als 800 Menschen hatten ihn zu diesem Zeitpunkt bereits retweetet oder den Tweet zitiert.

Haseloff hatte das "Ä" am Donnerstag versehentlich getwittert und damit bis zum frühen Dienstagmorgen mehr als 15.000 Likes bekommen. Das war mit Abstand der erfolgreichste Tweet des Chefs der Magdeburger Kenia-Koalition. Ramelows Like-Rekord lag in der Nacht zu Dienstag bei gut 11.200.

Ramlows Tweet sahen viele User auf Twitter als Kommentar zu den Bund-Länder-Verhandlungen, die sich zu dem Zeitpunkt des Tweets schon mehr als zehn Stunden hingezogen hatten. Ein User twitterte ein Bild von Ramelows Äs und schrieb darüber: "Was nach dem letzten Level bei Candycrush passiert". Ramelow hatte vor Wochen gesagt, dass er sich mit dem Handyspiel gelegentlich die Zeit auf den Corona-Schalten vertreibe.

Ramelow erklärt seinen Ä-Tweet

Inzwischen äußerte sich Ramelow selbst zu seinem Ä-Tweet. Er habe damit nach eigenen Worten seine Solidarität mit dem in der Bund-Länder-Schalte ausharrenden Haseloff ausdrücken wollen. "Das war pure Solidarität mit Reiner Haseloff", sagte Ramelow am Dienstag. Grund war die stundenlange Unterbrechung der Bund-Länder-Beratungen am Montagabend. In dieser Zeit habe er zusammen mit weiteren Amtskollegen geduldig im virtuellen Verhandlungsraum verharrt, mit dabei: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff. Auch Ramelow selbst wartete. "Und an manchen Stellen des Wartens ging mir so das ein oder andere Ä durch den Kopf", scherzte Ramelow.

Über das Echo zu dem Tweet, in dem er 279-mal den Buchstaben Ä schrieb, zeigte sich Ramelow überrascht. "Äs sind sowas von inhaltsleer. Es ist einfach ein völlig bedeutungsloser Tweet", betonte der Linke-Politiker. Bei Twitter wurde Ramelow teils dafür angegangen, auch Abgeordnete der Opposition in Thüringen kritisierten den Linken für seinen Tweet.

Was beim Corona-Gipfel am Montagabend beschlossen wurde, lesen Sie hier im Überblick.