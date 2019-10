ADAC testet Kindersitze: Jeder zweite erhält Note "gut"

Eltern können bei Kindersitzen und Babyschalen aus einer Vielzahl aus Produkten bedenkenlos zugreifen. Das hat ein test vom ADAC von 20 Modellen ergeben.Alle meisterten den sogenannten Frontaufpralltest.

Überprüfungskriterien

Überprüft wurden die Kindersitze und Babyschalen in den Punkten Sicherheit, Bedienung, Ergonomie und hinsichtlich des Schadstoffgehalt. Mit 12 Modellen schneiden insgesamt mehr als die Hälfte "gut" ab. 4 Produkte bekamen die Bewertung "mangelhaft" wegen zu vieler Schadstoffe. Weitere 4 erhielten die Note "befriedigend". Die größte Gruppe der getesteten Modelle waren Sitze für Kinder bis zum Alter von circa 1,5 Jahren. Die beste Bewertung erhielt der "Swandoo Albert + i-Size Base" für 450 Euro( Note 1,6). Günstiges Modell mit "gut"(2,0) ist der "Jane Koos - i-Size R1" für 210 Euro.