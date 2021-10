Quer hatte ein Lkw-Fahrer seinen Truck am Dienstag auf der A7 an den fränkisch-hessischen Landesgrenzen auf der Autobahn geparkt. Danach stieg der Mann aus und zeigte den anderen Verkehrsteilnehmern seinen Hintern. Zwar zog er sich danach wieder an, die Geschichte aber war dann noch nicht beendet. Foto: PublicDomainPictures/pixabay.com/Symbolbild