Sinzig 25.07.2022

Immer wieder entflammendes Wohnmobil sorgt für langen Stau im Ferienverkehr

Auf der A61 bei Sinzig stand am Sonntag (24.07.2022) ein Wohnmobil in Flammen. Für die Löscharbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Norden voll gesperrt werden, weshalb ein 10 Kilometer-Stau entstand.