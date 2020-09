In der Nacht zum Dienstag (22. September 2020) haben Unbekannte in Gießen über 70 Autos mit einem roten X markiert. Ein Bekennerschreiben, das am Morgen darauf bei verschiedenen Medien einging, kam von der sogenannten "solidarischen autonomen Kleingruppe", wie das Polizeipräsidium Mittelhessen in einer Pressemitteilung berichtet. Die Unbekannten drohen, die Autos "platt" zu machen.

Die Täter informieren in dem Schreiben, dass sie mit dieser Aktion gegen den Ausbau der A49 und der damit verbundenen Waldrodung des Danneröder Forsts protestieren wollen. Die Markierung auf den Autos sei demnach eine "Freigabemarkierung zum Abfackeln". Die Autos seien allerdings nicht nur markiert, sondern auch die Kennzeichen dokumentiert. Vorerst seien nur "großspurige Karren" gekennzeichnet worden, heißt es weiter.

X auf Autos: "Freigabemarkierung zum Abfackeln"

"Sollte es gelingen, Nummernschilder zu tauschen oder die Fahrzeuge in der "heißen" Phase außerhalb der Stadtgrenzen zu parken, machen wir unmarkierte Ersatzautos platt", drohen die Unbekannten. Sie würden, laut dem Schreiben, nicht aus Übermut oder Zerstörungswut handeln, sondern sehen sich als besorgte Menschen dem Notstand verpflichtet: "Die Zeiten sind vorbei, in welchen diese [Bäume] großflächig ungestraft abgeräumt werden können."

Des Weiteren fordert die "solidarische autonome Kleingruppe", dass Bodenversiegelungen beendet werden müssten und der Transport notwendiger Güter über Schienen verlaufen sollte.

Die Polizei Mittelhessen ermittelt derweil, wer zu der Gruppe gehört und die Sachbeschädigung an den 70 Autos angerichtet hat. Durch die im Bekennerschreiben deutlich zu machende Drohung betreuen die Beamten außerdem die Betroffenen.