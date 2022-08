Wegen eines tödlichen Unfalls, an dem ein Transporter und ein LKW beteiligt waren, musste die A1 in Höhe der Ausfahrt Longuich komplett gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei Trier war ein Mensch in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden.

Die Einsatzkräfte konnten den 54- jährigen Fahrer eines Transporters, der sich allein darin befand, nach dem Verkehrsunfall nur noch tot aus seinem Fahrzeug bergen. Der Verkehr staute sich laut Zeugen viele Kilometer weit. Die Auffahrt Mehring war ebenfalls wegen der Aufräumarbeiten gesperrt worden.

Tödlicher Unfall auf der A1 bei Longuich: Autobahn mehrere Stunden gesperrt

Aus bislang ungeklärter Ursache raste ein Transporter vermutlich ungebremst in das Stauende und auf einen vorausfahrenden LKW. Der Transporter wurde dabei im Frontbereich komplett zerstört und hat sich im LKW verkeilt. Laut Polizei ist die A1 gegen 13 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben worden.

Vorschaubild: © Agentur Siko