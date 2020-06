5 Typen: Wie Menschen mit der Corona-Krise umgehen

Die Corona-Krise greift tief in das Leben der Deutschen ein. Gewöhnliche Dinge werden zur Herausforderung und während die einen selbstbewusst mit den Umständen umgehen, stecken andere den Kopf in den Sand. Die Krise zeigt, dass es in der Gesellschaft ganz unterschiedliche Menschen gibt, die jeweils auf ihre eigene Art, mit den Umstellungen umgehen.



Laut Angaben der "Bertelsmannstiftung" gibt es in Zeiten der "Sars-CoV-2"-Pandemie fünf Stereotypen an Menschen: Alle gehen unterschiedlich mit der derzeitigen Lage um.

Corona zeigt, dass Menschen unterschiedlich mit einer Pandemie umgehen

Der "Stabile Krisenmanager" lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, vertraut dem Staat und ist zuversichtlich. Er kauft für Freunde ein und springt nicht sofort auf jede neue Sicherheitsempfehlung an. Gerade am Anfang der Krise zeigt der erste Typ sich als außerordentlich krisenfest und bricht nicht in Panik aus.