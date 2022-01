Wie die Polizei mitteilt, ist eine lange vermisste Jugendliche in Berlin gefunden worden. Nach der 15-jährigen Miriam El-H. wurde bereits über ein halbes Jahr gefahndet, nachdem sie im Juni aus ihrem Zuhause in Sachsen-Anhalt verschwunden war. Erst jetzt stimmte die Mutter der 15-Jährigen einer Öffentlichkeitsfahndung zu. Prompt wurde das Mädchen wohlbehalten in einer Wohnung in Berlin-Reinickendorf angetroffen. Sie befindet sich in polizeilicher Obhut, wie edie Polizei berichtet.

Die Fahndung nach der 15-Jährigen erregte bundesweites Aufsehen, weil die Polizei zwei Bilder veröffentlichte, die sich stark unterschieden. Eines davon war wohl per App oder Photoshop stark nachbearbeitet worden. Ein Bild zeigt das Mädchen mit extrem großen Augen und Lippen, dazu mit stark verlängerten Wimpern und breiten Augenbrauen. Wie Bild berichtet, gab die Jugendliche auf sozialen Netzwerken an, erwachsen zu sein und in Berlin zu leben.

Die Bildzeitung berichtet aber auch von einem Haftbefehl, der gegen die junge Frau vorliegen soll. Was ihr vorgeworfen wird, ist noch unklar.

Die Geschichte der 15-jährigen Miriam El-H. aus Sachsen-Anhalt erinnerte viele an das Verschwinden der damals 15-jährigen Rebecca R. aus Berlin-Neukölln erinnert - auch damals wurde mit teils stark bearbeiteten Bildern nach der jungen Frau gesucht. Rebecca R. war im Februar 2019 aus dem Haus ihrer Schwester verschwunden. Rebecaca R. ist jedoch noch immer vermisst - die Polizei geht davon aus, dass sie tot ist.