Sinsheim-Eschelbach im Februar 2021: 14-Jähriger ersticht 13-Jährigen mit einem Messer

14-Jähriger ersticht 13-Jährigen mit einem Messer Opfer wurde in Waldstück gelockt , anwesend war auch ein Mädchen

, anwesend war auch ein Mädchen Landgericht Heidelberg verurteilt Täter wegen heimtückischen Mordes zu neun Jahren Haft

Den Polizeibeamten bot sich am 24. Februar 2021 in einem Waldstück bei Sinsheim ein grausiges Bild: Ein Teenager mit Messer in der Hand, zu seinen Füßen die Leiche eines Jungen. Ebenfalls am Tatort anwesend: ein Mädchen. Im Dezember dann das Urteil: Neun Jahre Haft wegen heimtückischen Mordes an einem 13 Jahre alten Jungen für einen 14-Jährigen.

Heimtückischer Mord bei Heidelberg: Neun Jahre Haft, doch es bleiben Fragen

Die Große Jugendkammer des Landgerichts Heidelberg sah es am Freitag als erwiesen an, dass das Opfer in ein Waldstück bei Sinsheim-Eschelbach gelockt wurde. Der Angeklagte stach dort nach Ansicht des Gerichts mit Tötungsabsicht mit einem Messer insgesamt siebenmal in den Rücken und Halsbereich des arg- und wehrlosen Jungen. Dieser starb wenig später vor Ort. Der nun verurteilte Jugendliche bestritt die Tat anfangs, gestand sie später, ohne jedoch das Mordmerkmal der Heimtücke zu bestätigen. Das Urteil (Az. 3 KLs Js / jug.) ist noch nicht rechtskräftig.

Der tödliche Angriff mit einem Küchenmesser erschütterte selbst hartgesottene Kriminalbeamte. Vor allem, weil Opfer und Täter sehr jung sind. Am Tatort hielt sich auch das damals zwölfjährige Mädchen auf, über dessen Rolle viel spekuliert wird. Die beiden Jungen kannten einander vor der Tat nicht, aber beide kannten das Mädchen. Offiziell hieß es lediglich, das Motiv für die tödliche Messerattacke sei Eifersucht gewesen. Auch in seiner Mitteilung zum Urteil nimmt das Gericht keine Stellung zu den Beweggründen des Verurteilten. Darin heißt es zudem nur, das Opfer sei in ein Waldstück gelockt worden - ohne anzugeben, von wem. Der Prozess wurde aus Jugendschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt.

Die Staatsanwaltschaft sowie die Nebenklage hatten beantragt, den Angeklagten wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von zehn Jahren zu verurteilen und damit die Maximalstrafe auszuschöpfen. Die Richter folgten dem nicht - wegen des Teilgeständnisses und weil es die erste Verurteilung des Jugendlichen ist. Die Verteidigung hatte eine Verurteilung zu siebeneinhalb Jahren wegen Totschlags gefordert. Lebenslängliche Strafen wie bei Erwachsenen werden im Jugendstrafrecht nicht ausgesprochen.

Täter hatte erst Programm gegen Gewalt begonnen

Im Gerichtssaal kam es während der mehr als sechswöchigen Verhandlung zu emotionalen Szenen. Vater und Mutter des Opfers traten als Nebenkläger auf. Bei schwer zu ertragenden Bildern ihres getöteten Sohnes verließen sie den Gerichtssaal. Der Getötete und der Verurteilte haben beide die doppelte deutsch-türkische Nationalität. In dem Prozess wurden 40 Zeugen und drei Sachverständige gehört. Die Juristen mussten sich durch 4000 Seiten Prozessakten kämpfen.

Der 14-Jährige war in der Vergangenheit schon einmal auffällig: Im November 2020 hatte er einen Mitschüler an einer Realschule in Östringen im Landkreis Karlsruhe mit einem Messer schwer verletzt. Danach kümmerte sich das Jugendamt um die Familie. Der damals strafunmündige 13-Jährige kam für drei Wochen stationär in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendpsychiatrie unter - und begann dort ein Programm gegen Gewalt als Mittel der Konfliktlösung.

Im Jugendstrafrecht kann die Haft nach Verbüßen von sieben Zwölfteln der Haft - abhängig vom Ergebnis der Haftprüfung - vorzeitig beendet werden. Dann könnte der Verurteilte theoretisch schon nach gut fünf Jahren aus der Justizvollzugsanstalt für Jugendliche kommen.