Bamberg vor 1 Stunde

Remake

Der König der Löwen kommt zurück ins Kino: Disney zeigt den ersten Trailer

Der Disney-Klassiker "Der König der Löwen" (The Lion King) kehrt zurück auf die große Bühne. 2019 brüllen Simba, Mufasa und Co. wieder im Kino. Disney verfilmt den Klassiker neu - aber nicht als Zeichentrickfilm. Was die Zuschauer erwartet, zeigt jetzt ein erster Trailer.