Das sind die unbeliebtesten Hobbys der Deutschen

Die Stiftung für Zukunftsfragen hat in ihrer Umfragereihe "Freizeit-Monitor" eine "Schwarze Liste" der unbeliebtesten Freizeitbeschäftigungen veröffentlicht. Demnach können sich die Deutschen am wenigsten für Spielhallenbesuche (89 Prozent) begeistern, gefolgt von Musizieren, Dichten, Malen und E-Book-Lesen (alle 78 Prozent).

Rund drei Viertel der Befragten gaben zudem an, niemals zu campen (75 Prozent) oder ein Fitnessstudio zu besuchen (73 Prozent). Unbeliebt sind auch Handarbeiten und Stammtische - jeweils 69 Prozent der Interviewten ist ihre Freizeit dafür zu schade. Weitere 58 Prozent gehen nie ins Theater, in die Oper oder in ein Konzert.

Für die repräsentative Studie führt die Stiftung regelmäßig Umfragen durch. In diesem Jahr wurden im Juli rund 2000 Deutsche ab 14 Jahren befragt. Nach Berechnungen der Stiftung haben die Deutschen täglich rund vier Stunden Freizeit. Pro Jahr seien es etwa 2500 Stunden. Bei der Befragung im vergangenen Jahr zählten zu den liebsten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen Fernsehen, Radio hören und Telefonieren.