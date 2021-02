Egal ob leidenschaftlich oder pragmatisch, Familienkoch oder Hobby-Chef - beim Kochen findet jeder Situationen, in denen man sich durch einfache Tricks das Leben leichter machen könnte. Kennst Du diese 10 einfachen Kniffe schon?

Will man sich beim Kochen verbessern, kommt es nicht auf das eigene Niveau an. Vom richtigen Zubereiten eines Bratens, bis hin zum richtigen Würzen in der Pfanne: Für jedes Level finden sich neue und hilfreiche Tipps. Man lernt nie aus.

Kochen kann so einfach sein

Nicht nur mit Tipps und Tricks, auch mit neuen Rezeptideen kann man seine Kochkünste auf ein neues Niveau bringen. Hier sind ein paar einfache, aber spannende Rezepte für Deine nächste Koch-Session:

Apfel-Pfannkuchen

Wer etwas Abwechslung in den Pfannkuchen-Spaß bringen will, kann diese mit ein paar einfachen Schritten aufwerten: Apfel-Pfannkuchen sind fluffiger als die Herkömmlichen und schmecken einfach besonders.

Fränkischer Schweinebraten

Der Klassiker der fränkischen Küche. Wer beim nächsten Festessen zu Hause groß auftischen will, der kann den original fränkischen Schweinebraten auch einfach in der heimischen Küche zaubern!

Gemischter Salat mit Granatapfelkernen

Auch Salat kann Abwechslung und Vielfalt in die eigenen vier Wände bringen. Ein bisschen Feldsalat, Radicchio, Granatapfel und Feta und voilà: fertig ist ein erfrischend bunter Salat!