Darmkrebs: Keine Angst vor der Vorsorge! Bei unserer Telefonaktion am Dienstag, 10. März, können unsere Leser zwei Experten befragen

Seit 2002 können gesetzlich Versicherte zur Krebsvorsorge eine Darmspiegelung machen lassen. Über 7,4 Millionen Bundesbürger haben diese Möglichkeit in den vergangenen 18 Jahren genutzt. 139 000 Todesfälle konnten dank Früherkennung verhindert werden, aber es könnten noch mehr sein - wenn nicht so viele Menschen Angst vor der Untersuchung hätten. Bei einer Telefonaktion dieser Zeitung am Dienstag, 10. März, können Interessenten und Betroffene ihre Befürchtungen und Probleme von 16 bis 18 Uhr mit zwei Experten diskutieren.

Wie in jedem Jahr unterstützt die Redaktion damit auch heuer den Darmkrebsmonat März, der auf die Initiative der Felix Burda Stiftung zurückgeht. Sie hat sich die Aufklärung über die Erkrankung zur Aufgabe gemacht und wirbt unermüdlich mit pfiffigen Kampagnen unter www.felix-burda-stiftung.de und auf Plakaten für die Vorsorge.

Mit dieser sind unsere Experten aus ihrer täglichen Praxis bestens vertraut: Prof. Michael Sackmann als Chefarzt am Bamberger Klinikum und Dr. Roland Grüner als niedergelassener Gastroenterologe in Bamberg.

So erreichen Sie unsere Experten

Das sind die Experten unserer Telefonaktion :

Dr. Roland Grüner gibt bei unserer Telefonaktion Auskünfte über die Untersuchungsmethoden im Bereich des Magens und Darms, Stichwort Magen- und Darmspiegelung. Grüner ist am 10. März von 16 bis 18 Uhr unter der Durchwahl 0951/188-221 zu erreichen.

Prof. Michael Sackmann informiert bei unserer Telefonaktion am 10. März über Vorsorge, Früherkennung und Behandlungsmöglichkeiten von Darmkrebs. Er steht unter der Durchwahl 0951/188-226 von 16 bis 18 Uhr in unserer Redaktion Rede und Antwort.

Gute Heilungschancen

Den aktuellen Slogan der Felix Burda Stiftung können die Mediziner nur bestätigen: Viele Menschen haben eine "Präventiophobie". Das bedeutet, dass die Angst vor der Koloskopie größer ist als die Angst vor dem Krebs. Eine fatale Einstellung Denn: "Darmkrebs kann durch rechtzeitige Vorsorge verhindert oder so früh entdeckt werden, dass er geheilt werden kann. Keine andere Krebsvorsorge bietet so gute Chancen."

Auch wenn die Mediziner einerseits Verständnis dafür haben, dass niemand gerne etwas mit Krebs zu tun haben möchte, ist andererseits ihre Botschaft eindeutig. "Man muss als gesunder Mensch zur Früherkennung gehen, um gesund zu bleiben." In nur einem Prozent der Vorsorge-Darmspiegelungen werde tatsächlich Krebs diagnostiziert. Und selbst dann befinde er sich überwiegend in einem frühen Stadium, so dass er gut behandelt werden kann.

Gesetzlicher Anspruch

"Wenn die ersten Symptome von Darmkrebs wie Blut im Stuhl oder Durchfall und Verstopfung im Wechsel auftreten, ist oft schon viel Zeit vergangen, in der man die Krankheit wirksam bekämpfen hätte können", sagen Sackmann und Grüner.

Deutschland gehöre mit der gesetzlich verankerten Darmkrebsvorsorge weltweit zum Vorreiter. Weil Männer häufiger betroffen sind, haben sie ab 50 Jahren einen Anspruch auf eine Koloskopie, Frauen ab 55 Jahren (alle zehn Jahre, bei Befunden in kürzeren Abständen). Eine weitere bewährte Methode zur Früherkennung ist der Test auf verstecktes Blut im Stuhl.

Der Einsatz lohnt sich: Seit Jahren sinken die Zahlen der Neuerkrankungen, auch in Bayern und Franken. "Der Rückgang der Darmkrebszahlen ist erfreulich", sagt Gesundheitsministerin Melanie Huml und bestätigt zugleich die Aussagen unserer Experten: "Es gibt Steigerungsbedarf bei den Vorsorge-Untersuchungen im Erwachsenenalter."

Die Darmkrebsfrüherkennung nähmen bundesweit nur etwa 17 Prozent der anspruchsberechtigten Männer und Frauen wahr. "Viele Krebserkrankungen sind heilbar, wenn sie rechtzeitig erkannt werden", sagt Huml. "Vorsorge-Untersuchungen sollten daher nicht aus Angst vor einer schlechten Nachricht gemieden werden."

Untersuchung im Dämmerschlaf

Doch warum sind gerade bei der Darmspiegelung die Vorbehalte so groß? Weil man zur Vorbereitung ein paar Stunden lang nichts essen darf und eine etwas unangenehme Flüssigkeit trinken muss, um den Darm zu reinigen. Hat man das geschafft, geht es zur Untersuchung. Auf Wunsch bekommen die Patienten ein Beruhigungsmittel, das sie in einen leichten Dämmerschlaf versetzt.

"Die Vorstellung, dass irgendwelche Gerätschaften durch den Darm fahren, ist für viele Menschen unangenehm. Aber die Patienten bekommen letztlich ja gar nichts mit", erklären Sackmann und Grüner.

Bei der Koloskopie betrachtet der Arzt mit einem Endoskop das Innere des Darms und untersucht die Darmschleimhaut nach Auffälligkeiten.

Eingriff vor der Entartung

"Etwa 90 Prozent der Krebserkrankungen entwickeln sich aus zunächst gutartigen Wucherungen", sagen die Mediziner. Diese Entartung vom Darmpolyp (Adenom) zum Krebs (Karzinom) könne rund zehn Jahre dauern und verursache keine Beschwerden. Deshalb sei es eine wichtige Aufgabe der Vorsorge, die Polypen rechtzeitig zu entdecken und zu entfernen, bevor sie sich zu einem Darmkrebs entwickeln können.

"Durch die Früherkennung lässt sich die Erkrankung nahezu zu 100 Prozent verhindern", sagen Sackmann und Grüner. Die Koloskopie verlaufe in den meisten Fällen schmerzfrei und dauert etwa 20 Minuten.

Nähere Informationen dazu sowie zur Therapie und Nachsorge von Darmkrebs gibt es bei unserer Telefonaktion. Die Anrufe sind kostenlos und werden auf Wunsch anonym behandelt.