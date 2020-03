Coronavirus-Infektionen: Wie hoch ist die Dunkelziffer? Das sagen Experten

Aktuell gibt es nach Angaben der "John-Hopkins-Universität" weltweit mehr als 540.000 Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. In Deutschland sind es etwa 40.000 (Stand: 27. März 2020).

Viele Menschen gehen davon aus, dass die Zahl der bestätigten Fälle und die eigentliche Zahl an Infizierungen stark auseinander gehen. Grund dafür ist, dass sich bei vielen Infizierten das Virus gar nicht erst bemerkbar macht. Doch wie hoch könnte die Dunkelziffer sein?

Coronavirus: Dunkelziffer nur schwer bestimmbar

Die "wahre" Zahl an Infizierungen lässt sich nur schwer bestimmen. Denn wenn es um die Dunkelziffer geht, gehen auch die Expertenmeinungen stark auseinander. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet erklärte in einer Bürger-Fragestunde des WDR-Hörfunk, Mediziner würden davon ausgehen, dass die Zahl an Patienten ohne bemerkbare Symptome sieben - bis zehnmal höher sei, als die offizielle Zahl.