Coronavirus-Infektion bei Greta Thunberg "extrem wahrscheinlich"

Am Mittwoch veröffentlichte die 17 jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg in einem Instagram-Post Informationen zu ihrem momentanen Gesundheitszustand. Darin betont sie, dass es "extrem wahrscheinlich" ist, dass sie an dem neuartigen Coronavirus erkrankt ist. Dies berichtet mimikama.de.

Nach einer gemeinsamen Reise mit ihrem Vater nach Deutschland und in andere europäische Länder, war die 17-Jährige mit typischen Symptomen nach Stockholm zurückgekehrt. Sie war müde, hatte Halsschmerzen und Husten. Ihr Vater wies dieselben Symptome auf. Bei ihm waren sie hingegen um einiges stärker und er hatte zusätzlich Fieber. Die Klimaaktivistin begab sich in einer geliehenen Wohnung zwei Wochen in Selbstquarantäne, ohne ihre Mutter und ihre Schwester.

Greta appelliert besonders an junge Menschen

Da in Schweden nur Menschen getestet werden, die eine medizinische Versorgung benötigen ist Greta nicht getestet. Laut der Aussage der 17-Jährigen ist es aber "extrem wahrscheinlich, dass sie es hatte." Sie warnte auch explizit junge Menschen. Sie hätte sich kaum krank gefühlt, dass macht das Risiko andere unbewusst anzustecken groß. Zudem äußert sie noch ein Appell an die Menschen: Den Empfehlungen von Experten und Behörden Folge zu leisten und immer daran zu denken, Achtsam gegenüber anderen zu sein und Hilfe zu leisten, dort wo sie benötigt wird.