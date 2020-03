Coronavirus-Hamsterkäufe: Ist Hefe das neue Klopapier?

Zu Beginn der Corona-Krise war Toilettenpapier das Hamsterprodukt Nummer Eins. Das merkte auch ein Klopapier-Produzent aus der Region. Daraufhin wurde die Produktion hochgefahren. Die Hysterie um die Klorollen scheint nun langsam aber sicher abzuflachen, dafür bahnt sich allerdings ein neuer Einkaufstrend an.

Neben Grundnahrungsmitteln wie Brot, Mehl und Nudeln gewinnt vor allem ein Produkt immer mehr an Beliebtheit: Hefe. In zahlreichen Supermärkten in die Backzutat bereits ausverkauft.

Corona-Krise: "Hefe ist schon jetzt das nächste Klopapier"

Aufgrund der Corona-Krise und ihren Ausgangsbeschränkungen verbringt ein Großteil der deutschen Bevölkerung sehr viel Zeit zuhause. Die Selbstversorgung in Krisenzeiten spielt für viele Menschen eine große Rolle, weswegen Brot backen im Moment sehr beliebt ist. "Verbraucher nehmen die aktuelle Situation zum Anlass, um wieder vermehrt selbst zu kochen und zu backen", sagte Markus Weck, Geschäftsführer des Verbandes der "Hersteller kulinarischer Lebensmittel", der Deutschen Presse-Agentur. Dabei kann auf Hefe kaum verzichtet werden.

Falls Sie nun auch Lust bekommen haben, den Backofen anzuschmeißen:Hier finden Sie ein einfaches Rezept für ein klassisches fränkisches Bauernbrot.

Doch wer zurzeit durch die Supermärkte streift, der wird feststellen, dass in zahlreichen Filialen die Backzutat komplett ausverkauft ist. "Hefe ist schon jetzt das nächste Klopapier", sagt ein Edeka-Geschäftsführer im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

Hefeversorgung trotz Hamsterkäufen gesichert

Trotz Hamsterkäufen angesichts der Coronavirus-Krise ist das Angebot von Hefe in Deutschland dem zuständigen Verband zufolge gesichert. Entgegen manchen Befürchtungen sei "die Sorge um die Verfügbarkeit der Backzutat Hefe unbegründet", teilte der "Deutsche Verband der Hefeindustrie" am Donnerstag (26. März 2020) in Bonn mit. Zwar würden Hamsterkäufe zurzeit die Lieferkette belasten: "Die Versorgung mit Hefe für den privaten Haushalt ist jedoch ebenfalls gesichert."

