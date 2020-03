Coronavirus: Bäcker mit emotionalem Tränen-Appell - "Unser Unternehmen wird sonst sterben"

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland mehr und mehr aus. Doch der Erreger schadet nicht nur der Gesundheit zahlreicher Bundesbürger, sondern auch der Wirtschaft. Zahlreiche Unternehmen können ihre Arbeitsprozesse nur noch beschränkt fortsetzten.

Wie sehr Mittelstandsunternehmen darunter leiden können, verdeutlicht ein Facebook-Video, welches am Freitagmittag (20. März 2020) von einem Bäcker aus Hannover veröffentlicht wurde. Der emotionale Clip wurde bereits mehr als drei Millionen mal angesehen.

Bäcker aus Hannover mit tränenreichem Statement: "Ohne Sie hat es keinen Sinn"

In seinem Video richtet sich Gerhard Bosselmann, Inhaber der Bäckereikette Bosselmann aus Hannover, direkt an die deutsche Bevölkerung: "Ohne Sie als Kunden hat das alles keinen Sinn." Grund für seinen Appell ist laut Bosselmann die fehlende Hilfe durch die Bundesregierung. Jegliche versprochene Förderungen durch Hausbanken kämen bei kleinen Unternehmen nicht an, erklärt er im Video: "Der Mittelstand wird fallen gelassen. Es ist eine Katastrophe."

Die durch das Coronavirus bedingten Schließungen einiger Filialen, sind für den Bäckereibetrieb nur schwer zu verkraften: "Wir brauchen einen bestimmten Mindestumsatz, sonst wird unser Unternehmen nach sechs bis acht Wochen sterben." Mit Tränen in den Augen fordert der Bäcker die Nutzer dazu auf, beim "Bäcker um die Ecke" einzukaufen: "Sie retten damit Arbeitsplätze." Bei Bosselmann stehen 205 Stellen auf dem Spiel.

Zum Abschluss des Videos verspricht Bosselmann allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitsdienst, dass sie "alles was sie brauchen an haushaltsüblichen Backwaren" zukünftig umsonst erhalten werden: "Alle Rettungskräfte sind jederzeit herzlich willkommen - als Dankeschön", sagt Bosselmann.

Branchenverband: Auch Handwerken droht Pleitewelle

Auch in der bisherigen Boom-Branche Handwerk geraten wegen der Corona-Krise viele Betriebe in große Schwierigkeiten. Der Generalsekretär des Branchenverbands ZDH, Holger Schwannecke, sagte der Deutschen Presse Agentur: "Die noch zuletzt prall gefüllten Auftragsbücher leeren sich in einem Tempo und Umfang, dass es für viele Betriebe, die noch vor wenigen Wochen sehr gut dastanden, jetzt bereits ans Eingemachte geht: Die Umsätze brechen ein, die Kunden bleiben weg und Aufträge werden in einem bislang noch nie da gewesenen Ausmaß storniert." Aufträge könnten außerdem nicht erfüllt werden, weil Lieferketten zusammenbrächen.

Zum Video "Schulen geschlossen, Pflegeheime abgeriegelt: So handelt Bayern jetzt wegen Corona" Bei vielen Handwerksbetrieben sei inzwischen die Fortführung und Zukunft ihres Betriebes real gefährdet. "Deshalb ist es so wichtig, dass Handwerksbetriebe rasch und unbürokratisch Liquiditätshilfen erhalten, damit sie zahlungsfähig bleiben. Und es ist wichtig, ihnen Instrumente wie etwa das Kurzarbeitergeld an die Hand zu geben, damit sie ihre Beschäftigten halten können."

Die bereits auf den Weg gebrachten Unterstützungshilfen der Bundesregierung müssten noch deutlich unbürokratischer und schneller bei den Betriebsinhabern ankommen. "Antragsverfahren müssen verschlankt und auf manche übliche Prüfung bei Kredit- und Darlehensanträgen verzichtet werden. Es geht bei vielen um Tage, nicht um Wochen."