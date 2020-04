Covid-19: Warum sterben so wenige Menschen im überalterten Deutschland?

Wie viele Menschen in einer Gesellschaft an dem neuartigen Coronavirus sterben, hängt von verschiedenen Faktoren ab, da sind sich die Experten einig. Den größten Einfluss habe generell, wie viele Menschen einer Gesellschaft insgesamt mit dem Virus infiziert sind, sagt Myrskylä. Betrachtet man die Infizierten, hänge die Zahl der Todesfälle neben dem Alter auch von beispielsweise der Gesundheitsversorgung ab. Verschiedene Studien geben zudem Hinweise darauf, dass es möglicherweise einen Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und schwereren bis tödlichen Covid-19-Verläufen gibt.

Gilt denn, dass in Ländern mit durchschnittlich jüngerer Bevölkerung weniger Menschen an Corona sterben? Vor allem in afrikanischen Ländern sind die Gesellschaften im Durchschnitt oft eher jung. In Nigeria etwa sind den Daten des US-Geheimdienstes CIA zufolge nur gut 3 Prozent der Bevölkerung 65 Jahre alt oder älter. Maximilian Gertler von Ärzte ohne Grenzen glaubt, dass die oftmals eher junge Bevölkerung vorübergehend ein Puffer sein kann. Es gebe aber weitere Faktoren, die einen viel stärkeren Einfluss auf die Entwicklung der Pandemie auf dem afrikanischen Kontinent hätten.

Warum auch Afrikas junge Gesellschaften stark gefährdet sind

So sei mehr Distanz beispielsweise in großen Armenvierteln keinesfalls so umsetzbar wie hierzulande, der Zugang zu sauberem Wasser sei teilweise nur an Brunnen außerhalb der eigenen Wohnung möglich. Auch das Arbeiten von zuhause sei für einen Großteil der Menschen - Wanderarbeiter, Händler, Taxifahrer - keine Option. Zudem mangle es oft an Desinfektionsmitteln, Seife und Schutzmaterial, es gebe zu wenig medizinisches Personal, sagt der Epidemiologe vom Tropeninstitut der Berliner Charité. «Ganz zu schweigen von Intensivkapazitäten, die sind quasi nicht vorhanden.»

Auch Vorerkrankungen und Risikofaktoren wie Diabetes, Fettleibigkeit oder Nikotinkonsum seien vor allem in städtischen Gebieten vieler afrikanischer Länder wie etwa Ghana, Ruanda oder Nigeria keine Seltenheit mehr.

Auch der Epidemiologe Krause hält Aussagen oder Voraussagen für Länder mit jüngerer Bevölkerung für schwierig, denn: «Es geht bei Covid-19 nicht nur um das absolute Alter in Jahren, sondern auch um das immunologische Alter.» So spielten etwa andere Erkrankungen oder Infektionen, der Ernährungs- und gesamtgesundheitliche Zustand oder Rauchen eine Rolle. «Diese Umstände könnten sich in manchen Ländern auf einen 60-Jährigen so auswirken wie auf einen 80-Jährigen in Europa.»