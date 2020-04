Corona: In den Supermarkt mit Handschuhen und Mundschutz - ist das überhaupt sinnvoll?

Auch wenn es in Deutschland noch keine politische Entscheidung über das Tragen von Schutzmasken in der Öffentlichkeit gibt, sieht man schon seit geraumer Zeit viele Menschen mit - oft selbst genähtem - Mundschutz. Verstärkt kommen in den letzten Tagen, vor allem im Supermarkt, auch Handschuhe hinzu. Bringen diese Vorsichtsmaßnahmen überhaupt etwas? Übertragung Bei Coronaviren erfolgt die Übertragung primär über Tröpfcheninfektion. Gelangen diese infektiösen Sekrete an die Hände, die dann beispielsweise das Gesicht berühren, ist es möglich, dass auch auf diese Weise eine Übertragung stattfindet.

"Dies kann allerdings mit und ohne Handschuhe passieren", erklärt eine Sprecherin des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen. Handschuhe Für die Allgemeinbevölkerung ist vor allem ein Punkt wichtig: "In Situationen, in denen mit den Händen viele Berührungen mit der Umgebung stattfinden, die Berührung von Schleimhäuten zu vermeiden", empfiehlt die Gesundheitsbehörde.

Währenddessen und im Anschluss daran sei eine gute Händehygiene ein entscheidender Teil der Prävention. "Das Tragen von Handschuhen für die Allgemeinbevölkerung könnte vielmehr dazu führen, dass eine gute und regelmäßige Handhygiene vernachlässigt wird", so die Behörde. Bakterienschleuder Wer dennoch unbedingt Handschuhe tragen möchte: dann keine aus Stoff oder Leder, sondern aus Kunststoff. Einmalhandschuhe verleiten allerdings als "künstliche zweite Haut" dazu, sie zum vermeintlichen Schutz zu lange zu tragen. Deshalb sammeln sich auf ihnen deutlich mehr Keime an als auf sauberen Händen und darf man damit nicht ins Gesicht fassen. Da die Haut unter Kunststoff besonders stark schwitzen und aufquellen kann, können sich nach dem Ablegen Viren und Bakterien auf den Händen ansiedeln. Deshalb sollten die Hände gleich gewaschen werden. Bei der Entsorgung der Handschuhe sollte man darauf achten, dass die Außenseite nicht mit der Haut in Kontakt kommt. Einkaufen Auch beim Einkaufen müssen nach Ansicht der Experten keine Handschuhe getragen werden. Jedoch sind bei Corona Schmierinfektionen denkbar, etwa wenn infizierte Personen auf Einkaufskörbe oder Lebensmittel niesen oder husten und man diese dann anfasst. Deshalb wird empfohlen, sich nach dem Verlassen des Ladens die Hände zu desinfizieren (vielerorts stehen Spender mit Desinfektionsmittel bereit). Zu Hause sollte man sich zweimal die Hände waschen: Einmal noch vor dem Ausziehen der Jacke, das zweite Mal nach dem Einräumen der Einkäufe. Schutzmasken Ohne speziellen Filter kann kein Mundschutz Coronaviren aus Mund und Nase fernhalten. Selbst genähte Masken und auch das vorbeugende Tragen schützen nicht vor einer Infektion. Die Viruspartikel sind so klein, dass sie das Material problemlos durchdringen können. Sinnvoll ist es hingegen, wenn infizierte Personen eine Maske tragen. Beim Niesen und Husten kann zumindest eine gewisse Menge an Viren zurückgehalten werden. So wird der Radius des Sprühnebels verkleinert.