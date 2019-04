Vier psychisch kranke Straftäter entkamen am Mittwochabend, 10.04.2019, aus einer geschlossenen Klinik in Calw (Baden-Württemberg). Die Männer hatten gegen 22.00 Uhr einen Pfleger und eine Pflegerin überwältigt, sie sperrten diese in einen Raum und flohen im Anschluss aus der Klinik im Nordschwarzwald.

Suche mit Hunden und Hubschraubern

Bei einer Großfahndung mit Spürhunden und Polizeihubschrauber konnten zwei der Männer mittlerweile am Bahnhof Claw-Hirsau gefasst werden. Die anderen Zwei waren noch auf der Flucht.

Polizei fasst sie an den Gleisen

Die beiden noch flüchtigen Männer konnten am Donnerstagvormittag dann auch festgenommen werden. Sie waren an den Bahngleisen zwischen Calw-Ernstmühl und Bad Liebenzell zu Fuß unterwegs, als sie gegen 10.45 Uhr von einer Polizeistreife entdeckt wurden. Nachdem weitere Polizeikräfte hinzugezogen wurden, konnten die beiden Flüchtigen nach einem kurzen, laut Polizei "untauglichen" Fluchtversuch festgenommen werden.

