"Retro": Uniform mit Hakenkreuzen auf Instagram gepostet - Das sagt die Bundeswehr dazu

Die Bundeswehr sorgte in der Vergangenheit des öfteren für Aufsehen. Beispielsweise erhitzten bereits die Werbemaßnahmen auf den vergangenen Gamescom-Messen in Köln die Gemüter. Hier warb man durch an Spiele angelehnte Slogans wie unter anderem "Multiplayer at it's best" um den Nachwuchs.

Wehrmachtsuniform als Mode?

Im aktuellen Fall ist die Situation allerdings etwas prekärer. Auf der Social-Media-Plattform Instagram veröffentlichten die zuständigen Mitarbeiter des Social-Media-Teams das Bild einer Uniform. Das alleine ist jedoch nicht das Problem. Denn es war nicht irgendeine Uniform, sondern eine Wehrmachts-Uniform mit entsprechenden verfassungsfeindlichen Symbolen, wie etwa dem Hakenkreuz. Außerdem war der Beitrag mit einen Story Sticker "Retro" versehen und stellte einen modischen Bezug der aktuellen Trends zu vergangenen Modeelementen her.