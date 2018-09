Brennender VW-Bulli rollt führerlos durch die Stadt - was steckt dahinter?

Auf Facebook kursiert derzeit ein Video der Seite "Rügen Bulli", in dem ein brennender VW-Bus führerlos durch Stralsund rollt. Dem Norddeutschen Rundfunk bestätigte die Polizei die Echtheit des Videos. Die Ursache des Feuers am Dienstag sei ein technischer Defekt gewesen. Die beiden Insassen hätten sich unverletzt in Sicherheit gebracht, allerdings sei die Beifahrerin mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf 25.000 Euro.