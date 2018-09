Bremen: Mann zündet sich an - Schaulustige filmen und behindern Rettungskräfte

Am Montagabend hat sich ein Mann am Bremer Bahnhof laut Polizeiangaben selbst angezündet. Ein Einsatzwagen der Polizei, der sich vor Ort befand begann sofort mit der Rettung Löschung des Mannes. Doch mehrere Schaulustige behindern die Retter und machen Fotos und Videos mit ihren Handys

.

Entzündung mit brennbarer Flüssigkeit

Der 28-Jährige hatte sich gegen 22.15 in der Absicht, sich das Leben zu nehmen mit brennbarer Flüssigkeit überschüttet und sich dann selbst entzündet. Danach rannte er über den Bahnhofsvorplatz. Ein Einsatzwagen der Bremer Polizei befand sich glücklicherweise gerade auf Streife vor Ort und griff umgehend ein. Die Beamten begannen sofort damit, den Mann mit Feuerlöschern und ihren Dienstjacken zu löschen.

Erstversorgung durch zufällig anwesende Krankenschwester

Die Polizisten leisteten in Zusammenarbeit mit einer zufällig anwesenden Krankenschwester, die auch noch speziell für die Behandlung von Brandopfern ausgebildet war Erstversorgung für das Opfer. Der psychisch Erkrankte 28-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und wurde zur Behandlung in eine Hamburger Spezialklinik gebracht. Er schwebt aktuell in Lebensgefahr.

Schaulustige stören Einsatz massiv

Zahlreiche Schaulustige, die sich am Einsatzort befanden, rannten während der Ereignisse in Richtung des brennenden Mannes und machten Fotos und Videos mit ihren Handys. Die Einsatzkräfte wurden im Verlauf der Erstversorgung des Mannes zusätzlich mehrmals von Umherstehenden aggressiv angegangen und bepöbelt und so bei den Rettungsarbeiten behindert.

Bremer Polizei verurteilt Verhalten

Die zuständige Beamten der Bremer Polizei verurteilen das Verhalten einiger Augenzeugen und Schaulustigen aufs Schärfste. Sie wies darauf hin, dass derartige Einsatze auch für die rettungs- und Einsatzkräfte sehr belastend sind. Störungen von außen, wie sie in diesem fall vorkamen, erschwerten die Arbeit nur noch unnötig. Die Schaulustigen konnten nur durch weitere Unterstützungskräfte zurückgedrängt werden. Weiter hält die Polizei Personen, die keine Erste Hilfe leisten oder Augenzeugen solcher Situationen sind, an, sich nicht unnötig lange am Einsatzort aufzuhalten. Auch, dass möglicherweise die Persönlichkeitsrechte Betroffener verletzt werden, wird angemahnt.