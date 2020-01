Bremen gegen Düsseldorf: Schwerer Unfall auf dem Platz - Vogt prallt mit Torwart zusammen

Beim 1:0-Auswärtssieg von Werder Bremen am Samstag bei Fortuna Düsseldorf hat sich Bremens Neuzugang Kevin Vogt möglicherweise schwerer verletzt. In der Nachspielzeit prallten der 28-Jährige und Werder-Torhüter Jiri Pavlenka bei einer hohen Flanke in den Strafraum zusammen. Pavlenka traf dabei mit seinem Körper und mit voller Wucht unabsichtlich den Mitspieler am Kopf.

Vogt, erst im Winter von 1899 Hoffenheim verpflichtet, wurde zunächst minutenlang auf dem Spielfeld behandelt und musste schließlich mit einer Halskrause vom Platz getragen werden. "Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Das ist noch spekulativ, sieht aber nach einer Gehirnerschütterung aus. Wir müssen schauen, dass nichts mit dem Halswirbel ist", sagte Werder-Manager Frank Baumann unmittelbar nach dem Abpfiff dem TV-Sender "Sky".

Die ersten drei Punkte für Werder Bremen

Der SV Werder Bremen hat seine Krise zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Bundesliga beendet und die direkten Abstiegsplätze verlassen. Die Hanseaten gewannen am Samstag das Kellerduell bei Fortuna Düsseldorf mit 1:0 (0:0) und kamen damit zu den ersten drei Punkten nach zuvor vier Niederlagen in Serie. In der Tabelle zogen die Bremer mit nunmehr 17 Punkten an den auf die Abstiegsränge zurückgefallenen Düsseldorfern (15 Punkte) vorbei. Vor 46 000 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena köpfte Niklas Moisander in der 67. Minute Fortunas Torhüter Florian Kastenmeier an, so dass der Ball hinter der Torlinie landete. Der Bremer Moisander sah in der Schlussphase (90.+6) noch die Gelb-Rote Karte nach einer Rangelei.

Bremens Trainer Florian Kohfeldt, der durch eine Fußverletzung gehandicapt ist, hatte nach der intensiven Vorbereitung seine Mannschaft auf fünf Positionen verändert und Winterzugang Kevin Vogt gleich in das Zentrum der Dreier-Abwehrreihe setzt. Im defensiven Mittelfeld erhielt diesmal Nuri Sahin den Vorzug. Vogt musste kurz vor Schluss nach einem Zusammenprall mit Torhüter Jiri Pavlenka allerdings verletzt vom Platz getragen werden.

Die Düsseldorfer, die ohne ihren Stamm-Torhüter Zack Steffen (Knieverletzung) auskommen mussten und in Florian Kastenmeier einen Bundesliga-Debütanten zwischen den Pfosten hatten, wählten eine sehr offensive Variante mit Neuzugang Steven Skrzybski und Dawid Kownacki neben Torjäger Rouwen Hennings.

Gäste setzten Düsseldorf unter Druck

Die Gäste kamen aber besser in die Partie und setzten die Düsseldorfer und ihren 22 Jahre alten Schlussmann früh unter Druck und hatten auch spielerische Vorteile. Ein Distanzschuss des gefährlichen Milot Rashica (17. Minute) verfehlte nur knapp das Ziel. Fortunas Reservekeeper, der lediglich im DFB-Pokal diese Saison einen Einsatz hatte, machte in der Phase einen recht sicheren Eindruck. In der 52. Minute parierte er einen Kopfball von Rashica.

Im Angriff fehlte der Fortuna allerdings trotz des Stümer-Trios die Durchschlagskraft. Eine Doppelchance von Alfredo Morales (31.) und Hennings (32.), die beide mit einem Linksschuss an Werder-Torhüter Pavlenka scheiterten, ließen die Rheinländer ungenutzt.

In einer mäßigen und von vielen Zweikämpfen geprägten Partie bemühten sich beide Team um mehr Offensivaktionen. Vor allem Rashica suchte seine Möglichkeiten für die Bremer, wirkte aber im Abschluss zu unkonzentriert. Ein Freistoß des besten Werder-Stürmers sorgte dann aber für die Führung. Abwehrchef Moisander, der nicht konsequent gestört wurde, traf per Kopf zum 1:0 für die Gäste.

Die Düsseldorfer stemmten sich zwar mit allen Kräften gegen die Niederlage, mussten am Ende aber auch froh sein, bei Kontern der Bremer keine weiteren Treffer zu kassieren.