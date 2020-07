Bei der ersten Fahrt mit einem neuen, PS-starken Auto kann man durchaus überrascht sein, wie schnell der neue Flitzer beschleunigt. So ging es offenbar auch Jean Pierre Kraemer, den viele Autofans wohl als "J.P." aus dem Fernsehen oder von YouTube kennen. Seit rund acht Jahren dreht "J.P." Videos für seinen Autokanal "JP Performance", dem erfolgreichsten Auto-Kanal in Deutschland.

Knapp zwei Millionen Abonnenten verfolgen die Videos des ehemaligen Moderators der Autosendung "Die PS-Profis" regelmäßig. Dementsprechend ist es seinen Fans nicht unbekannt, dass der Dortmunder gerne schnelle Autos fährt. Doch dass "J.P." innerhalb einer geschlossenen Ortschaft mit 142 Stundenkilometern über die Straße brettert, kam bei vielen gar nicht gut an. Es hagelte zahlreiche Strafanzeigen, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet. Gegenüber RND bestätigte ein Polizeisprecher, dass ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Innerorts 92 km/h zu schnell

Dem Video, das inzwischen gelöscht wurde, blieb einigen Zuschauern nicht verborgen, wie "J.P." einen E-Porsche Taycan S zu stark beschleunigt. Der Sportwagen schafft es in drei Sekunden von 0 auf 100. Offenbar nahm der Moderator den Fuß zu spät vom Gas, so dass auf dem digitalen Tacho des Wagen deutlich erkennbar die Zahl 142 abzulesen war. Damit raste der Autoliebhaber 92 km/h schneller als erlaubt an Häusern und Passanten vorbei. Eine Kamera nahm alles auf. Auch wenn das eigentliche Raser-Video von der Plattform YouTube gelöscht wurde, existieren noch zahlreiche Ausschnitte in den sozialen Medien.

Droht Jean Pierre Kraemer (39) jetzt eine Haftstrafe? Nachdem mehrer Bürger den Raser angezeigt hatten, liegt der Fall inzwischen bei der Staatsanwaltschaft. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, entstand das Video in Lennestadt in der Nähe von Dortmund (NRW). Laut Bußgeldkatalog sind bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts 680 Euro Strafe fällig sowie zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot. Doch das ist nicht alles. RND zitiert einen Polizeisprecher, der angibt, dass gegen "J.P." wegen des Verdachts der Teinahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt wird. "Das ist eine Straftat", heißt es. Der entsprechende Paragraph im Strafgesetzbuch sieht dafür eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe vor. Wie genau das Strafmaß ausfallen wird, sei derzeit noch unklar.

