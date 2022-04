Für die meisten kam der Sinneswandel des Sängers überraschend: Vor einigen Tagen hat Xavier Naidoo ein Video veröffentlicht, in dem er sich dafür entschuldigt in den vergangenen Jahren und Monaten, Verschwörungstheorien postuliert zu haben. Grund für seine Einsicht sei der Krieg in der Ukraine, der ihn aus familiären Gründen persönlich betrifft.

Eine Firma hat sich das emotionale Zurückrudern des Sängers jetzt zu Nutze gemacht: Die Autovermietung Sixt sorgt mit einem Werbe-Post, auf dem Naidoo zu sehen ist für Schmunzeln im Internet.

"Damit Sie Irrwege in Zukunft vermeiden": "Sixt" ist bekannt für provokante Werbung

Die Firma "Sixt", die für ihre teils provokante Werbung bekannt ist, hat Naidoos Entschuldigungsvideo zur Inspiration genommen - und einen Werbe-Post daraus kreiert:

Darauf ist ein Foto eines verwirrt dreinblickenden Xavier Naidoos zu sehen. Als Spruch steht dabei: "Damit Sie Irrwege in Zukunft vermeiden." In Klammern darunter wird erklärt, dass sich die Werbung auf die Navigationssysteme in den Mietwagen bezieht. In der Bildunterschrift steht: "Lieber spät als nie die Ausfahrt nehmen."

Vor allem bei Twitter wird die Werbung gefeiert und bejubelt. Ein Nutzer schreibt: "Endlich mal ein guter Witz." Ein weiterer User ist ebenfalls begeistert: "Scheiße, ist das lustig, Sixt".

Xavier Naidoo: Reaktionen auf Entschuldigung eher gemischt

Die Reaktionen auf die Entschuldigung des Sängers vielen sowohl in der Musik-Branche, als auch bei Fans und in den Sozialen Medien eher gemischt aus. Während die einen sich darüber freuten, dass Xavier Naidoo zur Vernunft gekommen zu sein scheint, kritisieren die anderen den plötzlichen Sinneswandel. Schließlich hat der Sänger über Jahre hinweg Verschwörungstheorien aller Art verbreitet.

