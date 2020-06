Wegen Corona: Fällt das Dschungelcamp 2021 aus?

Obwohl das Dschungelcamp erst im Januar 2021 produziert wird, kann RTL derzeit nicht sicher sagen, ob es im nächsten Jahr überhaupt zu einer Produktion der Serie kommen wird. Laut rnd.de ist die Produktion von dem englischen Sender ITV abhängig.

Von dem britischen Sender ITV hängt nun alles ab. Denn die deutsche Serie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus." ist keineswegs ein deutsches Original, sondern vielmehr das Gegenstück der britischen "I´m a Celebrity - Get Me Out of Here" Produktion. Diese wird normalerweise im Herbst gedreht und lässt dann alle aufgebauten Vorrichtungen, wie das Camp, die Baumhäuser usw. für die deutsche Produktion stehen. RTL setzt sich somit in ein gemachtes Nest und kann ohne große Mühen mit dem Dreh beginnen. Dieses Jahr ist das aber nicht der Fall, denn wenn die Briten nun aufgrund der Coronarichtlinien nicht drehen, sieht es für den deutschen Sender schlecht aus.

In der Quarantäne brechen die Quoten ein

Den Sender RTL trifft die Coronakrise ohnehin hart, denn die Einschaltquoten sind rapide gesunken. Im Mai hatte der Sender bei jungen Menschen eine so niedrige Einschaltquote, wie schon seit 25 Jahren nicht mehr. Allerdings ist der RTL-Chef Graf zuversichtlich und betont gegenüber rnd.de, dass das Format "Let`s Dance" habe die stärksten Quoten seit 2014 erzielt hat.