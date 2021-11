Monika Gruber hat in einer Sendung des österreichischen Senders "Servus TV" deutliche Kritik an den Corona-Maßnahmen geäußert.

Die Kabarettistin droht nun sogar mit einem früheren Bühnenende.

Monika Gruber droht mit früherem Bühnenende wegen Corona-Regeln

Die 50-Jährige meint "Ich habe beschlossen, dass ich den Zeitpunkt nicht verpassen werde, wo es richtig für mich ist, abzutreten. Ich habe keine Lust, zu meiner eigenen Karikatur zu verkommen. Diese ganzen Maßnahmen haben es mir noch leichter gemacht. Jetzt haben wir 2G, das heißt, ich muss einen Teil des Publikums ausschließen. Das möchte ich nicht."

Weiter sagt sie, dass sie "die Spaltung der Gesellschaft nicht unterstützen" wolle. Ihrer Meinung nach wäre eine 1G-Regel angebracht. Damit meint sie, dass alle Besucher*innen von Veranstaltungen getestet sein müssen.

"Wir wissen alle, dass Geimpfte, da gehöre ich auch dazu, weiterhin ansteckend sein können und es weitergeben können", erzählt sie auf Instagram in einem Video.

Fans von Monika Gruber sind geteilter Meinung

Ihre teils heftige Kritik kam jedoch nicht bei allen Fans gut an. Die 50-Jährige schimpfte über Politiker*innen, die keine eigenverantwortlichen, mündigen Bürger*innen wollten, sondern "Untertanen".

Monika Gruber selbst ist übrigens geimpft. Weil es "die Voraussetzung" sei, um ihren Beruf auszuüben.

Was hat Monika Gruber nach ihrer Bühnen-Karriere für Pläne? Aktuell schreibe sie an einem Drehbuch für einen Film, in dem sie selbst mitspielen wolle. Außerdem verkauft sie verschiedene Produkte über ihren Online-Shop. Jetzt tourt sie jedoch erst einmal mit ihrem neuen Programm "Ohne Worte" durch Österreich und Deutschland.

