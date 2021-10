Die Sorge war groß, als Königin Elizabeth II. vor kurzem mehrere Reisen krankheitsbedingt absagen und stattdessen ins Krankenhaus musste: Auf medizinischen Rat hin – aber nur „widerwillig“ – hatte sie ihre Termine in Nordirland sowie ihre Teilnahme am Klimagipfel in Glasgow gecancelt, wie das britische Königshaus mitteilte. Seitdem arbeitet die Monarchin im Homeoffice, um sich zu schonen. Ein Insider des Königshauses verrät nun aber: Um den Gesundheitszustand der 95-Jährigen steht es viel schlimmer, als zunächst angenommen.

Die Königsfamilie befinde sich seitdem in Alarmbereitschaft, berichteten mehrere Quellen gegenüber der „US Weekly“. In den königlichen Kreisen mache sich eine wachsende Panik breit. „In Wahrheit ist alles viel schlimmer, als bekannt ist“, sagt ein Ansprechpartner des Magazins, der aber namentlich anonym bleibt. „So unzerstörbar sie wirkt, die Königin ist auch nur ein Mensch und kann nicht ewig weitermachen.“

Queen geht es gesundheitlich schlechter

19 Auftritte arbeitete die Queen alleine im Oktober ab. Selbst nach dem Tod von Prinz Philip kehrte sie schnell wieder zu ihrem vollgepackten Terminalltag zurück. Ein weiterer Insider verriet gegenüber der Bild-Zeitung, die 95-Jährige habe sich damit zu viel zugemutet. Ihr Gesundheitszustand habe sich nach dem Tod ihres Mannes verschlechtert, was auch ihrer Familie aufgefallen sei. „Wir waren alle sehr überrascht, dass sie sehr schnell nach Philips Tod wieder darauf bestand, offizielle Termine wahrzunehmen. Das rächt sich jetzt“, so die Quelle.

Dem Insider zufolge wurden in den vergangenen Wochen viele ihrer geplanten Termine verschoben. Charles und Camilla sowie William und Kate sollen die Queen von nun an häufiger vertreten, wie der gesamte Majestätsstab gemeinsam besprochen habe. Bei zukünftigen Terminen soll die Monarchin zudem immer von einem Familienmitglied begleitet werden, um sie zu unterstützen. Erste Audienzen nahm die Königin mittlerweile virtuell per Video-Chat vom Buckingham Palace aus wahr. Laut Insiderberichten werde im Königshaus aber langsam eine neue Ära der britischen Monarchie eingeleitet.

Die britische "Sun" berichtete zudem, dass sich Königin Elizabeth "todmüde" fühle und aus gesundheitlichen Gründen auf zwei ihrer liebsten Freizeitaktivitäten verzichten müsse: Ihre Ärzte haben der 95-Jährigen empfohlen, vorerst nicht mehr zu reiten. Auch ihre Hunde führe sie derzeit nicht mehr selbst aus.