Christian Drosten ist "Mann des Jahres" 2021

Der Virologe gewinnt bereits zum zweiten Mal in Folge

Spitzenpolitiker Favorit für den Titel im nächsten Jahr

Michael Wendler ist "Nervensäge des Jahres"

Der Virologe Christian Drosten ist bei einer Umfrage im Auftrag des Magazins "Playboy" (Januar-Ausgabe) das zweite Jahr in Folge als Mann des Jahres gewählt worden. Drosten landete mit 26,6 Prozent der Stimmen auf Platz eins, dicht gefolgt von Biontech-Gründer Ugur Sahin (23,3 Prozent). Platz drei gehe mit 16,7 Prozent an den Moderator Günther Jauch, teilte das Magazin am Donnerstag mit. An der Umfrage nahmen insgesamt 1001 Männer und Frauen teil.

Knapper Sieg für Drosten - Olaf Scholz der nächste Gewinner?

Laut der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Norstat wählten die Befragten Olaf Scholz (SPD) mit 46,5 Prozent der Stimmen als prägendsten Mann für das Jahr 2022. Platz zwei gehe an Christian Lindner (FDP), der 15,4 Prozent der Stimmen bekam, gefolgt von Robert Habeck (Grüne) mit 12,6 Prozent.

Am meisten genervt habe die Befragten hingegen der Musiker Michael Wendler (45,1 Prozent). Auf Platz zwei und drei befinden sich die CDU-Politiker Armin Laschet (40,6 Prozent) und Jens Spahn (34,1 Prozent).