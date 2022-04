Ausgerechnet in den ersten Minuten von Barbara Schönebergers (48) Premiere als Moderatorin bei «Verstehen Sie Spaß?» ist der Ton ausgefallen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Minutenlang war Schöneberger in der Live-Show am Samstagabend im Ersten nicht zu hören, als sie zu ihrem Debüt sang, tanzte und die Sendung anmoderierte. «Wir hatten übrigens am Anfang kurz Tonprobleme», klärte die 48-Jährige ihre Zuschauer später auf - und fragte Schauspieler und Showgast Hans Sigl («Der Bergdoktor»): «Ich hab' monatelang diesen Song einstudiert. Man hat's nicht gehört?»

Schöneberger trug einen hellblauen Glitzer-Jumpsuit, in dem sie mit Tänzern anfangs eine Choreographie hinlegte und dazu sang. Wenige Minuten nach der Panne funktionierte der Ton wieder.

Als ersten Gast empfing die 48-Jährige Paola Felix, die mit ihrem Mann Kurt die Samstagabendshow von 1983 bis 1990 moderiert und Schöneberger für ihre erste Sendung bei einem Tour-Auftritt reingelegt hatte. Neben Schauspieler Sigl waren auch die Zwillinge Lisa und Lena, das Entertainerpaar Jana Ina und Giovanni Zarrella sowie die ehemalige Skirennfahrerin Martina Ertl zu Gast.