Am Freitag, dem 31. Dezember 2021, ist die Schauspielerin und Komikerin Betty White von den "Golden Girls" überraschend mit 99 Jahren gestorben. Dies berichten mehrere Medien am Abend. Die Schauspielerin wäre am 17. Januar 2022 100 Jahre alt geworden.

Über den Todesfall berichtet unter anderem das Promi-Portal TMZ. In der Rolle der Rose Nylund in der Kult-Serie "Golden Girls" wurde sie in Deutschland bekannt.

Betty White von den "Golden Girls" stirbt überraschend

Die Serie über vier alte Damen in einer Wohngemeinschaft kann als Sitcom aller Sitcoms gelten - witzig und weise zugleich. Vor 30 Jahren, am 26. Januar 1990, begann die ARD mit der Ausstrahlung im Ersten. Auch wenn die Serie mit den Frauen in ihren «Goldenen Jahren» inhaltlich im amerikanischen Sonnenstaat Florida spielt, wurde sie in Los Angeles, also Kalifornien, gedreht.

Die 1922 im US-Bundesstaat Illinois geborene Betty White arbeitet mehr als 75 Jahren im Film- und Fernsehgeschäft und schaffte es damit auch ins Guinness-Buch der Rekorde. White war in der Serie die naive und gutgläubige Landpomeranze Rose. Ihre deutsche Synchronsprecherin war die 2011 gestorbene Verena Wiet.

mit dpa

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.