Pompöös-Designer Harald Glööckler ist ein großer Tierfreund. Das zeigte sich um so deutlicher, als ihn in der diesjährigen Staffel von "Ich bin Star - Holt mich hier raus!" tierische Post erreichte. Während die anderen Kandidat*innen Post von ihren Partner*innen, Freund*innen oder der Familie bekamen, freute sich der 56-Jährige über Post von seinem geliebten Hund Billy King.

Bereits unmittelbar nach der Ausstrahlung des diesjährigen Dschungelcamps stand fest, dass Glööckler eine eigene TV-Sendung bekommen würde, in der er seine Tierliebe ausleben kann. Am Sonntagabend (06. März) flimmerte die erste Folge "Unser neues tierisches Zuhause" schließlich endlich über die Fernsehbildschirme.

Wer baut das beste Haustier-Quartier?

In Glööcklers Sendung treten drei Familien, gemeinsam mit ihren tierischen Schützlingen, gegeneinander an. Ihre Aufgabe? Sie müssen, obwohl ihnen bisweilen das nötige handwerkliche Geschick fehlt, neue Behausungen für ihre vierbeinigen Lieblinge bauen. Dafür haben sie drei Tage Zeit. Dazu steht den Wettstreiter*innen ein*e geübte*r Handwerksexpert*in mit Rat und Tat zur Seite.

Aber auch Harald Glööckler ist Teil des Prozesses. Der Stardesigner entscheidet dabei nicht nur, wer den Wettstreit gewinnt und sich über ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro freuen darf, er unterstützt die Teilnehmer*innen auch mit Ideen und Entwürfen für die besonderen Quartiere.

In der ersten Folge der Tiersendung durften sich ein Dackel, zwei Schildkröten und vier Schlappohr-Kaninchen über neue Behausungen freuen. Dabei bewiesen Glööckler und seine Kandidat*innen jede Menge Kreativität. So wünschte sich Dackel Hubert etwa eine kleine Finca, wie sie auch auf Mallorca stehen könnte. Für die Schildkröten sollte es eine kleine Akropolis geben, während die Kaninchen in Zukunft in einem Nachbau von Schloss Neuschwanstein hausen sollten.

Finca, Akropolis und Schloss: Haustierbesitzer*innen mit ambitionierten Plänen

Somit hatten alle Familien ambitionierte Pläne und waren sichtlich aufgeregt, als sie Harald Glööckler zu Hause besuchte, um diese zu besprechen und ihre Haustiere kennenzulernen. Doch nicht nur die Teilnehmer*innen waren begeistert, auch der Designer freute sich sichtlich über die tierische Sendung und für die Tiere, die so ausgefallene Behausungen bekommen sollten.

Als es ans Bauen ging, legten sich die Familien mächtig ins Zeug und trotzen dabei sogar dem schlechten Wetter. Der Bauvorgang wurde dem Designer per Video präsentiert. Was er dabei zu sehen bekam, gefiel ihm mal mehr und mal weniger gut. Überhaupt nicht gut kam bei dem Designer an, wenn sich die Teilnehmer*innen nicht an seine Entwürfe hielten.

Belohnung für die Dackel-Besitzer*innen: Sie bekommen die meisten Punkte

Bewertet wurde in festen Kategorien, nämlich "Umsetzung des Entwurfs", "Handwerkliches Geschick", "Gesamteindruck" und "Spezialaufgabe". Je Kategorie gab es zehn Punkte zu holen. Am Ende waren es die Dackel-Besitzer*innen, die den Designer mit ihrer Konstruktion am meisten begeistern konnten.

"Unser tierisches Zuhause" ist immer sonntags, um 17.30 Uhr bei RTL sowie im Stream bei RTL+zu sehen.