Die ESC-Gewinnerin Jamala flieht aus der ukrainischen Haupstadt Kiew. Sie ist mit ihren Kindern auf der Flucht vor dem Ukraine-Krieg.

Mit ihrer Familie sitzt sie seit vier Tagen im Auto, ohne Essen oder Internet, wie Jamala über Instagram schreibt. Sie postet mehrere Fotos und Videos von Explosionen, ausgebrannten Häusern und ihren schlafenden Söhnen im Auto.

ESC-Gewinnerin Jamala flüchtet vor Ukraine-Krieg: "Lasst eure Söhne nicht gegen die Ukraine kämpfen!"

Sie gewann im Jahr 2016 mit dem Lied "1944" den Eurovision Song Contest. Damals war ihre Welt noch in Ordnung. Nun ist ihr Leben ein Scherbenhaufen. Sie muss um ihr und das Leben ihrer Söhne bangen.

"Es gibt kein Internet zum Telefonieren oder um Zeichentrickfilme oder Schlaflieder abzuspielen. Mütter verstehen, wie das ist", teilt sie mit. In ihrer Verzweiflung ruft sie dann noch andere Mütter zum Widerstand auf. "Weißrussische und russische Mütter - auch ich bin Mutter. Lasst eure Söhne nicht gegen die Ukraine kämpfen! Lasst uns diesen Krieg beenden!"

Trotz aller Hoffnungslosigkeit bleibt Jamala optimistisch. "Ich habe Hoffnung, gebt nicht auf!", schreibt die Sängerin. "Dies ist unsere Chance, nicht in Vergessenheit zu geraten." Am Ende haben sie es geschafft: Sie sind dem Krieg entkommen und dafür sehr dankbar. Mit tränenerstickter Stimme sagt Jamala in die Kamara: "Jetzt sind wir angekommen. Es war so kalt. Jetzt bekommen wir aber warme Getränke, Tee und Kaffee. Es gibt kleine Snacks in der Warteschlange. Ich bin so dankbar. Danke, Ukraine und Rumänien."

