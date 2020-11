Star-Friseur Udo Walz ist tot. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Demnach starb Udo Walz im Alter von 76 Jahren.

Der Ehemann von Udo Walz erzählte der Bild-Zeitung, dass der Star-Friseur am Freitagmittag (20. November 2020) "friedlich eingeschlafen" sei. Der 76-Jährige habe vor zwei Wochen einen Diabetes-Schock erlitten und sei anschließend ins Koma gefallen. Bis zuletzt arbeitete der Star-Friseur noch selbst in dessen Salon am Berliner Kurfürstendamm. Seit Ende September war Walz auf einen Rollstuhl angewiesen.

Udo Walz galt in Deutschland als einer der bekanntesten Friseure. Seine wohl prominenteste Stammkundin war bis zuletzt Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Dies ist eine Erstmeldung. inFranken.de aktualisiert diesen Artikel, sobald der Redaktion neue gesicherte Informationen zum Tod von Udo Walz vorliegen.