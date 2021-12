Sebastian Pufpaff hat erst vor Kurzem die Show "TV Total" wiederbelebt als neuer Moderator und schon hat er heftige Kritik ausgelöst.

Mit einem sexistischen Gag auf Kosten der FDP-Politikern Franziska Brandmann (27) hat er sich fassungslose Kommentare und Reaktionen eingehandelt - vorneweg die Betroffene selbst.

"TV Total" - Pufpaff und die "schärfste Biene der FDP"

In der Sendung vom Mittwoch hatte sich Sebastian Pufpaff auf die Suche "nach der schärfsten Biene der FDP" gemacht. Er stellte junge FDP-Politikerinnen mit Bild vor und präsentierte dann Brandmann als eine der Kandidatinnen. Dazu eingespielt wurden anzügliche Pfiffe aus dem Off und Sebastian Pufpaff kommentierte die Aktion vorauseilend: "Das ist nicht sexistisch, was wir hier machen. Das ist Service." Auch die liberale Politikerin Ria Schröder (29) wurde begutachtet und vor allem in Bezug auf ihre äußerlichen Merkmale präsentiert.

Neben den Äußerlichkeiten ging Pufpaff direkt noch auf eine Parteikollegin von Brandmann los: Nicole Bauer (34) sei "ein ausgereiftes rhetorisches Talent", spottete Pufpaff parallel zu einem Redeausschnitt der Politikerin mit vielen Versprechern. Als schärfste Biene der FDP präsentierte Pufpaff aber dann FDP-Chef Christian Lindner.

Nach der Sendung setzte Franziska Brandmann, Vorsitzende der Jungen Liberalen, einen wütenden Tweet ab: "Ich fordere ProSieben und ‚TV Total‘ zu einer aufrichtigen und angemessenen Entschuldigung in der nächsten Sendung auf und werde prüfen, wo Beschwerde eingelegt werden kann." Brandmann weiter: "Was für ein Bild hinterlässt so eine Sendung bei Frauen, die sich überlegen, sich politisch zu engagieren?"

Die Vorgeschichte des sexistischen Gags

Warum hatte Sebastian Pufpaff diesen sexistischen "Gag" eingebaut? Die Vorgeschichte hatte in der Sendung der Vorwoche begonnen. Zu Gast war da Gregor Gysi (Die Linke). Befragt nach der "schärfsten Biene im neuen Bundestag" hatte dieser geantwortet "Das ist eine von der FDP", aber sich dann geweigert, einen Namen zu nennen.

Das nahm Pufpaff zum Anlass, in der kommenden Sendung FDP-Politikerinnen nach ihrem Äußeren zu beurteilen. Nicht nur Franziska Brandmann empfand dies als herabwürdigend und sexistisch. Auch viele Nutzer*innen unter ihrem Tweet äußerten sich ähnlich fassungslos und teilweise angewidert.