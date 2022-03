Bei "Kitchen Impossible" geht es ja nur teilweise ums Kochen. Beinahe interessanter ist das Drumherum und auch in der aktuellen Folge hatte Tim Mälzer einiges zu bieten und enttäuschte nicht.

Er fluchte und meckerte ordentlich, für Aufsehen sorgte er jedoch mit pikanten Details zu seinem besten Stück.

Tim Mälzer über seinen Penis: "Ich habe einen Blutpenis"

Seine Gegnerin Cornelia Poletto schickte Tim Mälzer zunächst in die Schweiz, wo der Koch einen Windsurf-Kurs machen sollte. Beim Anziehen des obligatorischen Neopren-Anzugs machte Tim Mälzer sich Sorgen, ob sein "Geschlechtsteil gut rüberkommt". Warum ihm das Sorgen macht? Er scheint sich zu sorgen, dass es nicht groß genug erscheint, denn, so führt er weiter aus: "Ich habe einen Blutpenis". Was er damit meint, ist, dass sein Penis im Ruhezustand recht klein ist und bei einer Erektion deutlich größer wird. Oder, wie Tim Mälzer es selbst ausdrückt: "Wenn die Schlange schläft, dann passiert da nicht viel. Aber wenn, dann wird sie eine Kobra in Alarmstellung."

Womöglich merkte Tim Mälzer, dass dieser Moment für viele eher für Irritation und Fremdscham sorgte, daher legte er noch nach und kam auf seine Kehrseite zu sprechen: „Ich habe einen sehr schönen Hintern.“ Beim anschließenden Windsurfen fiel der TV-Koch mehrmals ins Wasser - kein Naturtalent. Er kommentierte dies auch entsprechend ernüchtert: „Eine Nacktschnecke hat mehr Dynamik als ich."

Übrigens: Beim abschließenden Kochduell gegen Cornelia Poletto gewann Tim Mälzer - ein Menü war im Gegensatz zu seinen sportlichen Ambitionen in dieser Folge kein Reinfall.

